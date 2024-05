5月25日、26日開催！YADEA｢ヨドバシカメラマルチメディア梅田店試乗会｣

ハセガワモビリティは、注目の特定小型原動機付自転車やパワフルな走りで人気を集めているファットバイクの電動アシスト自転車などの試乗会をヨドバシカメラマルチメディア梅田店1F阪急側エントランスにて5月25日(土)、26日(日)の二日間実施します。

YADEA「ヨドバシカメラマルチメディア梅田店試乗会」

ハセガワモビリティは、注目の特定小型原動機付自転車やパワフルな走りで人気を集めているファットバイクの電動アシスト自転車などの試乗会をヨドバシカメラマルチメディア梅田店1F阪急側エントランスにて5月25日(土)、26日(日)の二日間実施。

特定原付の新製品『YDX3』は、5月3日にYADEA表参道ショールームにて先行販売され早くも注目のアイテムで試乗会当日から梅田店でも販売されます。

同試乗会は16歳以上の方が対象となります。

YADEAサイト 試乗機種の詳細はこちら

https://yadea.jp/

イベントビジュアル

【試乗機種】

<一般原付/1機種>

KS5 PRO

型式:KS5 PRO

発売:2022年3月

種類:一般原付

価格:182,600円(税込)

特長:リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

<電動アシスト自転車/2機種>

TRP-01(BE)

型式 :TRP-01

発売 :2023年9月

カラー:「BLACK」「BEIGE」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :297,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :500Wのパワフルモーター搭載

前後の強力なサスで悪路でも衝撃を軽減

HNT-01(BK)

型式 :HNT-01

発売 :2024年4月

カラー:「BLACK」「BEIGE」「KHAKI」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :198,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :リーズナブルなファットバイク

前後にディスクブレーキを搭載

<特定原付/2機種>

KS6 PRO

型式 :KS6 PRO

発売 :2023年7月

カラー:「GRAY」「YELLOW」「BLUE」

種類 :特定原付

価格 :198,000円(税込)

認定 :性能等確認制度

特長 :最大航続距離60km

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

YDX3

型式:YDX3

発売:2024年5月

種類:特定原付

価格:132,000円(税込)

認定:性能等確認制度

特長:リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

