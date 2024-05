愛知県銘柄豚『あいぽーく』が楽しめる！ブリオ東海店｢食べ放題BBQ｣

ブリオ東海店では、養豚場を運営しているからこそできる低価格でおなかいっぱい食べられる食べ放題BBQを提供しています。

ブリオ東海店「食べ放題BBQ」

所在地 :〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見3丁目9-2

営業時間:10:00〜18:00 【定休日】毎週水曜日

TEL :052-602-4186(受付時間10:00-18:00)

FAX :052-602-4187(24時間対応)

URL:

同社は、自社農場の石川養豚場にて愛知県銘柄豚の『あいぽーく』を生産しており、飼育から販売まで自社で一貫して行っています。

自社農場の石川養豚場では、衛生管理を徹底して行っており平成30年6月には農林水産省が定める衛生管理基準の農場HACCP認証、平成31年1月には安全な食品を提供している農家に与えられるJGAP認証を受けるなど、安心安全な豚肉をお届けしています。

■あいぽーくの説明

「あいぽーく」は、温暖な気候と恵まれた大地・豊富な水のある知多半島半田市で有限会社石川養豚場スタッフが心をこめて育てた1農場1ブランドの自慢の豚です。

飼育から販売まで一貫しておこなう事で、「安心・健康・新鮮」な、おいしいお肉が出来上がります。

同社の「あいぽーく」は全体的にうま味成分である遊離アミノ酸の含有量が豊富です。

甘みやうま味の元となる遊離アミノ酸やコク・まろやかさに関連するペプチド総量が比較対象の豚肉よりも多く含まれています。

○食感は他の豚肉に比べるとやわらかく食べやすい肉質。

○加熱損失が他の豚肉よりも少ないため、加熱時の肉汁流失が少ない。

○脂質構成は赤身中の脂質量が非常に多く脂肪交雑は高めである。

○脂の香り・甘みにプラスとなる飽和脂肪酸やオレイン酸のバランスが良く、食味評価にマイナスとなる多価不飽和脂肪酸の比率が少ないため、脂に関して良好な風味を呈すると考えられる。

