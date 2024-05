ブリング・ミー・ザ・ホライズン、新アルバム『ポスト・ヒューマン：ネックス・ジェン』を突如配信リリース

『SUMMER SONIC 2024』ではヘッドライナーとして来日するUK出身モンスター・バンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズンが、本日(2024年5月24日)突如ニュー・アルバム『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』を配信リリースした。

日本Xで「BMTH」がトレンド入り、またiTunesロック・アルバム・チャートで1位、iTunes総合アルバム・チャートでも最高3位を記録するなど、早速大きな話題を呼んでいる。

2021年から今年1月にかけて先行リリースされている楽曲「ダイ・4・ユー」「ストレンジャーズ」「ロスト」「アーメン」「ダークサイド」「クール・エイド」に、アンセミックで疾走感溢れる超強力シングル「トップ・テン・スタチューズ・ザット・クライド・ブラッド」、ノルウェー出身シンガー=オーロラをフィーチャリングしたへヴィーな「リムジン」、パーソナルな歌詞が突き刺さるグランジ・ナンバー「n/A」など、新曲12曲が加わり、遂に『ネックス・ジェン』という一つのストーリー、そして作品が完成した。

2020年にリリースされたEP『ポスト・ヒューマン:サバイバル・ホラー』は、パンデミックの最中に制作された作品で、恐怖、空虚感、絶望などの感情が表現された世界観、そしてサウンド面ではヘヴィーでありながら過去最もメロディックな作品として高く評価され、全英アルバム・チャート1位を記録。前作から4年を経てリリースされた<ポスト・ヒューマン>シリーズ第二作である『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』は、『サバイバル・ホラー』で描かれたストーリーの続編であり、より希望を探求しているような内容だと、オリーは語り、次のようにコメントしている。

「これは真の意味でのコンセプト・アルバムで、『ポスト・ヒューマン』の続編的ストーリーなんだけど、コンセプトは隠されているんだ。興味ない人もいるかもしれないけど、そのコンセプトとメッセージを発見できた人にとっては、自己啓発本のようなものになるかもしれない。この世界観には色んなものが詰まっていて、明快なものもあれば、隠されたものや謎めいたものもたくさんある。聴いた人が自分でそれを解読する必要がある。」

サウンド面でもエモ、ポップ・パンク、ハイパーポップ、メタル、エレクトロニカなど、更に幅広い要素を取り入れながらも、スタジアムやアリーナにふさわしいプロダクションへと更にスケールアップさせた、革新的で一体感のある作品に仕上がっている。



2023年秋には自身がキュレートするBABYMETAL、マキシマム ザ ホルモン、YOASOBIなどを迎えた大型フェス<NEX_FEST>を幕張メッセで開催し、大成功を収めたことも記憶に新しいBMTH。2024年に入りUK/アイルランド・ツアーでは過去最大規模のアリーナ・ツアーを敢行し、14万人以上を動員。更には今年11月30日に、初のブラジル公演にしてスタジアム・ライヴを開催することも発表されており、その勢いは増すばかりの彼らだが、今年8月に開催される ではヘッドライナーとしての出演が決定。2019年のマウンテン・ステージに登場して以来、約4年ぶりにサマーソニックに降臨する。



『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』の国内盤CD含む全フィジカル商品は、9月27日(金)に全世界同時発売予定。豪華国内盤の詳細は近日中に発表予定だ。

収録内容 [ost] dreamseeker | [ost] ドリームシーカー YOUtopia | ユートピア Kool-Aid | クール・エイド Top 10 staTues tHat CriEd bloOd | トップ・テン・スタチューズ・ザット・クライド・ブラッド liMOusIne ft AURORA | リムジン feat. オーロラ DArkSide | ダークサイド a bulleT w/my namE On ft Underoath | ア・ブレット・ウィズ・マイ・ネイム・オン feat. アンダーオース [ost] (spi)ritual | [ost]スピリチュアル n/A | n/A LosT | ロスト sTraNgeRs | ストレンジャーズ R.i.p (duskCOre RemIx) | リップ(ダスクコア・リミックス) AmEN! (feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo of Glassjaw) | アーメン!feat. リル・ウージー・ヴァート&ダリル・パルンボ・オブ・グラスジョー) [ost] puss-e | [ost]プッシー DiE4u | ダイ・4・U DIg It | ディグ・イット

