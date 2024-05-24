Nissy、2度目の6大ドームツアー＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞開催決定
Nissyこと西島隆弘が、全国6大ドームツアー＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞の開催を発表した。
2023年8月にソロ活動10周年を迎え、全国30会場・73公演にわたる＜10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-＞をおこなったNissy。本ドームツアーは10周年のファイナルを飾る公演になる模様だ。
＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞
2024年11月16日(土)開場15:30 開演17:30
2024年11月17日(日)開場15:30 開演17:30
バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月28日(土)開場15:00 開演17:00
2024年12月29日(日)開場14:00 開演16:00
京セラドーム大阪
2025年1月18日(土)開場15:00 開演17:00
2025年1月19日(日)開場14:00 開演16:00
みずほPayPayドーム福岡
2025年2月1日(土)開場15:00 開演17:00
2025年2月2日(日)開場14:00 開演16:00
東京ドーム
2025年2月19日(水)開場16:00 開演18:00
2025年2月20日(木)開場16:00 開演18:00
札幌ドーム
2025年3月15日(土)開場15:00 開演17:00
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