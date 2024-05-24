Nissyこと西島隆弘が、全国6大ドームツアー＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞の開催を発表した。

2023年8月にソロ活動10周年を迎え、全国30会場・73公演にわたる＜10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-＞をおこなったNissy。本ドームツアーは10周年のファイナルを飾る公演になる模様だ。

Nissyによる6大ドームツアーは2022年＜Nissy Entertainment 4th LIVE 〜DOME TOUR〜＞から2度目。ソロアーティストとして2度目の6大ドームツアー開催はこれが史上初となる。チケット詳細や会員チケット先行詳細などは後日発表。

＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞

ベルーナドーム(西武ドーム)
2024年11月16日(土)開場15:30 開演17:30
2024年11月17日(日)開場15:30 開演17:30

バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月28日(土)開場15:00 開演17:00
2024年12月29日(日)開場14:00 開演16:00

京セラドーム大阪
2025年1月18日(土)開場15:00 開演17:00
2025年1月19日(日)開場14:00 開演16:00

みずほPayPayドーム福岡
2025年2月1日(土)開場15:00 開演17:00
2025年2月2日(日)開場14:00 開演16:00

東京ドーム
2025年2月19日(水)開場16:00 開演18:00
2025年2月20日(木)開場16:00 開演18:00

札幌ドーム
2025年3月15日(土)開場15:00 開演17:00