テナント募集！グラン・ヌーノ｢サンパレス国立｣

グラン・ヌーノは、国立駅徒歩17分のテナント87.43m2(67.56m2の部屋+19.87m2の屋上倉庫)の募集を開始します。

グラン・ヌーノ「サンパレス国立」テナント募集

【物件情報】

・国立駅徒歩17分の87.43m2(67.56m2の部屋+19.87m2の屋上倉庫)が12万円!(税抜)

・なんと!フリーレント7ヶ月!

・店舗、事務所、倉庫、法人登記可能。

物件の地図

〒186-0005 東京都国立市西2丁目25-6

https://maps.app.goo.gl/WTeVNVzXwaCe7wDT7

物件名 :サンパレス国立

所在地 :東京都国立市西2丁目25-6

駅からの距離:JR南武線/矢川駅 徒歩12分

JR南武線/西国立駅 徒歩14分

JR中央線/国立駅 徒歩17分

間取り :4DK

専有面積 :87.43m2(67.56m2の部屋+19.87m2の屋上倉庫)

築年月 :1984年9月

構造 :鉄筋コンクリート造

階建/階 :4階建/3階

賃料 :12万円(税抜)

管理費等 :1万円(税抜)

敷金 :なし

礼金 :1ヶ月

バス・トイレ :バス・トイレ、シャワー

設備・サービス:エアコン、照明器具

その他設備 :収納スペース、駐輪場

ペット :不可

契約条件 :2年契約、仲介手数料1.1ヶ月、新賃料の1ヶ月の更新料、

フリーレント7ヶ月

入居可能時期 :2024年6月13日以降

広告掲載期間 :2024年12月まで

【物件の特徴】

・フリーレント7ヶ月。

2年以内の解約は違約金有り。

・法人・個人事業主のみ申し込み可能です。

倉庫付きSOHOとしても最適しています。

・店舗、事務所、倉庫、法人登記可能。

・民泊、レンタルルーム、シェアハウスは応相談

・DIY可能。

室内のリフォームは自身で行ってください。

・貸主の契約不適合責任は免責になります。

・屋上倉庫へはハシゴで移動する必要があります。

・屋上倉庫は電気が使えますが、水道とガスは使えません。

・しっかりとしたリフォームと長期入居が見込める方なら、更に条件交渉をすることも可能です。

・ジモティのフォーム、または電話よりお気軽にお問い合わせください。

