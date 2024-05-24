テナント募集！グラン・ヌーノ｢サンパレス国立｣

グラン・ヌーノは、国立駅徒歩17分のテナント87.43m2(67.56m2の部屋＋19.87m2の屋上倉庫)の募集を開始します。

グラン・ヌーノ｢サンパレス国立｣テナント募集

【物件情報】

・国立駅徒歩17分の87.43m2(67.56m2の部屋＋19.87m2の屋上倉庫)が12万円！(税抜)

・なんと！フリーレント7ヶ月！

・店舗、事務所、倉庫、法人登記可能。

物件の地図

〒186-0005 東京都国立市西2丁目25-6

https://maps.app.goo.gl/WTeVNVzXwaCe7wDT7

物件名 ：サンパレス国立

所在地 ：東京都国立市西2丁目25-6

駅からの距離：JR南武線／矢川駅 徒歩12分

JR南武線／西国立駅 徒歩14分

JR中央線／国立駅 徒歩17分

間取り ：4DK

専有面積 ：87.43m2(67.56m2の部屋＋19.87m2の屋上倉庫)

築年月 ：1984年9月

構造 ：鉄筋コンクリート造

階建／階 ：4階建／3階

賃料 ：12万円(税抜)

管理費等 ：1万円(税抜)

敷金 ：なし

礼金 ：1ヶ月

バス・トイレ ：バス・トイレ、シャワー

設備・サービス：エアコン、照明器具

その他設備 ：収納スペース、駐輪場

ペット ：不可

契約条件 ：2年契約、仲介手数料1.1ヶ月、新賃料の1ヶ月の更新料、

フリーレント7ヶ月

入居可能時期 ：2024年6月13日以降

広告掲載期間 ：2024年12月まで

【物件の特徴】

・フリーレント7ヶ月。

2年以内の解約は違約金有り。

・法人・個人事業主のみ申し込み可能です。

倉庫付きSOHOとしても最適しています。

・店舗、事務所、倉庫、法人登記可能。

・民泊、レンタルルーム、シェアハウスは応相談

・DIY可能。

室内のリフォームは自身で行ってください。

・貸主の契約不適合責任は免責になります。

・屋上倉庫へはハシゴで移動する必要があります。

・屋上倉庫は電気が使えますが、水道とガスは使えません。

・しっかりとしたリフォームと長期入居が見込める方なら、更に条件交渉をすることも可能です。

・ジモティのフォーム、または電話よりお気軽にお問い合わせください。

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