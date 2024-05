事業者団体傘下企業への健康管理を支援！愛知つのだ産業医事務所「産業保健リンク」

愛知つのだ産業医事務所は、団体経由産業保健推進助成金を活用し傘下企業の健康管理を支援する事業者団体が利用できる新サービス「産業保健リンク」の提供を2024年5月27日(月)に開始します。

愛知つのだ産業医事務所「産業保健リンク」

サービス名: 産業保健リンク

提供開始日: 2024年5月27日(月)

提供時間 : 平日 8:00〜17:00

料金 : 支援内容によりお見積もり

申込方法 : 会社HP又はメールアドレス

URL :

https://sangyouhoken-link.com

メール :

info@tsunoda-sangyoui.com

■提供背景

従業員の健康管理を行う必要があると考えている中小企業は約6割とされています。

一方で産業医・産業保健師といった専門職を導入コスト面で断念しているケースは少なくありません。

同社は以前より50人未満の産業医選任義務の無い事業所向けに訪問産業保健師と顧問産業医を組み合わせたサービスを提供してきました。

令和6年5月20日より事業協同組合や企業連合が行う傘下企業群への産業保健サービスに対して令和6年度団体経由産業保健推進助成金の申込が始まりました。

新サービス「産業保健リンク」では同助成金を活用した事業者団体が傘下企業に対して行う産業保健サービスを支援し幅広い企業に健康管理を届けていきます。

事業者団体傘下中小企業で産業保健職確保が難しい理由

事業者団体傘下中小企業で健康経営を行う理由

■サービスの特徴

*事業者団体が行う傘下企業への健康サポート

コスト面等から中小企業が職場の健康管理をつかさどる産業保健サービスの導入に踏み切れないことは少なくありません。

対策として中小企業に対して産業保健サービスを届けるために事業協同組合や商工会議所などの事業者団体が健康支援サービスを傘下の事業者に対して展開するという考え方が存在します。

本サービスは健康支援を行う事業者団体をサポートし中小企業の健康管理を推進していきます。

*助成金を活用し健康推進

令和4年度より事業者団体が傘下企業に対して健康サービスを提供する際の助成金として「団体経由産業保健活動推進助成金」が開始されました。

事業者団体が産業保健サービスを開始しやすい状況が作られています。

「産業保健リンク」では助成金を活用する事業者団体が適切に健康サポートを行えるよう産業医・産業保健師が中心となり支援を行っていきます。

*手薄になりがちな健康問題に専門家が対応

「産業保健リンク」では健康診断後の意見聴取、保健指導、治療と仕事の両立支援、健康相談窓口の設置、健康セミナーといった中小企業の手が届きにくい健康支援を事業者団体と共にサポートします。

顧問契約をした産業医・保健師が定期訪問しない事業者に少しでも支援を届けたいと考えています。

中小企業における健康管理データ

■利用の流れ

電話・メール・申し込みフォームにご連絡を頂いた後、ご状況のヒアリングをさせていただきます。

サポート内容・管理規模・ご予算の状況等を相談しながらサービス内容の提案をさせていただきます。

