TCLジャパンエレクトロニクスは、TCL史上最大115インチテレビX955シリーズの発売と共に、TCLJAPANアンバサダーである堂安律選手が出演した新しいCMを公開しました。

TCL 2024年新ブランドCM「時代は量子ドットMini LEDへ」篇

■タイトル : 時代は量子ドット Mini LED| TCL Inspire Greatness

(60秒/30秒/15秒/6秒)

■放映開始日: 2024年5月23日(木)

■放映地域 : 家電量販店から始め、SNSなどの

オンラインプラットフォームで放映予定

■出演 : 堂安 律選手

■CMの概要

TCLの新しいブランドCMでは、アンバサダーである堂安律選手の逆境に負けない精神が強調されています。

CMのストーリーは、堂安選手が重要なPK(ペナルティキック)に臨むシーンから始まります。

PKをする堂安 律選手

堂安選手がPKを蹴る前の緊迫した状況で、彼は呼吸を整えて目を閉じ、心を落ち着かせます。

次の瞬間、彼の強い意志がイメージとなってシーンを変化させます。

目を開けた堂安選手は、「時代をつくるのは、俺たちだ!」の言葉と共に集中力を最大限に高めます。

次に、TCLの最新技術を搭載した新製品の紹介シーンに移ります。

量子ドットMini LED技術をさらに進化させ、従来の2.5倍の明るさを実現させた驚異的な進化が強調された機能説明イメージで、商品特徴を説明します。

再び堂安選手のPKシーンに戻り、堂安選手彼が力強くボールを蹴り、見事にPKを決める姿が描かれます。

このシーンは、堂安選手の逆境に立ち向かう精神と、TCLの革新技術と品質に対するコミットメントを象徴しています。

このCMを通してTCLの新商品と堂安選手のスピリットを重ね合わせたイメージを表現し、ブランドのスローガンである「Inspire Greatness」を力強く訴えかけます。

「時代をつくるのは、俺たちだ!」_堂安選手

サッカー日本代表 堂安律 選手| プロフィール

堂安律

サッカー日本代表として、東京2020五輪ではエースナンバー10番を背負い出場。

FIFA W杯カタール2022ではグループリーグで優勝候補だったドイツ・スペインから同点ゴールを奪い、強豪撃破の立役者に。

その豪快な左足と強靭なメンタルで日本代表W杯ベスト16進出に貢献した。

オランダリーグ1部のPSVでカップ戦優勝を成し遂げるなどの活躍を経て、2022-2023シーズンよりブンデスリーガ1部SCフライブルクへ移籍し、現在主力選手として活躍している。

○戦績/受賞歴など

2022年:FIFA W杯カタール2022 ベスト16進出

2021年:東京2020五輪 4位

2019年:アジア杯 準優勝

2016年:アジア年間最優秀ユース選手賞受賞

2016年:AFC U-19選手権バーレーン2016 MVP受賞

2015年:ガンバ大阪トップチーム 最年少デビュー記録樹立

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 堂安律選手のPKシーンも!TCL 2024年新ブランドCM「時代は量子ドットMini LEDへ」篇 appeared first on Dtimes.