思考の99％を占める「潜在意識」の見直しで人生を好転！『すべて潜在意識のせいでした』(著者：宮増侑嬉)

フォレスト出版から、『すべて潜在意識のせいでした』(著者:宮増侑嬉)が2024年5月23日に発売されました。

『すべて潜在意識のせいでした』(著者:宮増侑嬉)

書名 : すべて潜在意識のせいでした

著者 : 宮増侑嬉

ページ数: 200ページ

価格 : 1,815円(税込)

出版社 : フォレスト出版株式会社

ISBN : 978-4-86680-277-0

発売日 : 2024年5月23日

URL :

https://www.forestpub.co.jp/author/miyamasu/book/B-2131

思考の99%を占める潜在意識の中には、

ポジティブな思考ばかりがあるわけではありません。

怒りや嫉妬、憎しみ、悲しさなど、ネガティブな思考も

たくさんストックされています。

こういったネガティブな思考に私たちは目を向けたくありませんし、

無意識下の思考にまで焦点をあてる必要もないように感じます。

しかし、自分のまわりで起こっている出来事は良いことも悪いことも

全部、自分の無意識下の思考が創り出しているものだとしたらどうでしょうか?

「嫌だな」「悪いな」と感じている出来事をどうしたら改善できるのか?

その方法を、「思考の学校」校長であり、これまでに1万人以上の受講生の人生を好転させた著者・宮増侑嬉(大石洋子)氏が、本書で詳しく解説しています。

本書を読み進めると「自分ってそんなことを考えているの?」とちょっと驚くようなことも出てくるはずです。

今まで無意識的に信じていたものを見直し、取り換える作業をすることになるからです。

けれど、読み終えたときには、自分の潜在意識を理解できる方法を身につけることができます。

そして思考の見直しを毎日の生活に取り入れることで、自分自身で新しい人生を創れるようになり、しあわせを享受することができるようになります。

どんな状況でも、決してあなたは悪くありません。

本書は、今一人で悩みを抱えているあなたのための1冊です。

【本書の主要目次】

第1章 潜在意識にストックされる思考の仕組み

・思考を現実にするために知っておきたい基礎知識

・悪い思考の扱い方――クセづいた悪い思考を見抜く

・曖昧な思考の扱い方――野放しにしないで優しい気持ちで向き合う

・良い思考の扱い方――基本はほったらかしでOK

第2章 しあわせの邪魔をする罪悪感の正体

・自覚のある罪悪感――小さな罪悪感には要注意

・自覚のない罪悪感――「愛されたい」「認められたい」の裏返し

第3章 自分を癒し、自分を知る

・身体の不調は思考の現れ

・潜在意識の原点に立ち返る

・「愛」を知ることで人は自分を癒すことができる

第4章 思考の豊かさに気づいて世界を再構築する

・実現したい願望は人とのつながりで現実になる

・思考パターンを変える意識

・未来への不安を希望に変える

・誰かを信じることで人生は好転していく

・豊かさに気づき受け止める

第5章 【Q&A】潜在意識を見つめ直すヒント

・家族・人間関係の悩み

・健康・身体の悩み

・仕事の悩み

【著者プロフィール】

宮増侑嬉(大石洋子)

一般社団法人思考の学校 校長

30歳の時に息子を授かったが、夫の仕事が忙しくワンオペ育児によって産後鬱状態になる。

出産前に自宅でしていたアロマサロンを再開したものの業務に追われ夫との関係が悪化し、離婚。

人生が八方塞がりとなる。

その後、「思考が現実化」する仕組みを学び、実践した結果、スルスルと現実が良い方向へ。

「思考が現実化」する仕組みを多くの人に知ってもらいたいと考え、一般社団法人思考の学校を起ち上げる。

10年以上ものカウンセリング経験に基づいた分かりやすい解説が好評を得て、現在はカウンセリングと認定講師養成講座の開催をメインに活動している。

思考の学校の受講生は1万人を超える。

大石洋子名義の著書に、『宇宙一ワクワクするお金の授業』(すばる舎)、『7日間でなりたい私になれるワーク』(あさ出版)、『気づくだけで人生が好転する思考のレッスン』(ビジネス社)のほか、櫻庭露樹氏との共著『超開運法 神さまに応援される人になる』(ビジネス社)がある。

