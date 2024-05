武蔵野美術大学で開催！美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門（稲葉 裕美）書籍出版記念イベント

OFFICE HALO(オフィスハロー)は、同社代表の稲葉氏が執筆した書籍『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』の出版記念トークイベントを2024年6月12日(水)に武蔵野美術大学で開催します。

美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門(稲葉 裕美)

書籍名: 『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』

URL :

https://amzn.asia/d/fsz1ihW

著者 : 稲葉 裕美

発売日: 2024年5月17日(金)

定価 : 1,980円(本体1,800円+税)

発行 : 翔泳社

ISBN : 978-4798183183

『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』は、武蔵野美術大学デザイン・ラウンジと共同でスタートした日本初のデザイン経営の学校「WEデザインスクール」を主宰する稲葉 裕美が、初学者によくある悩みを丁寧にひも解き、「デザインとは何か」を言語化したビジネスパーソン向けのデザインの教科書です。

『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』出版記念イベント

『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』刊行記念 筆者が語る「どうすれば“デザインがわかる人”になれる?」

本イベントでは、『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』の著者である稲葉裕美が、なぜ多くの人は「デザインがわからない人」になってしまうのかを解き明かしながら、「デザインがわかる人」になる方法を、初学者向けに優しく丁寧にお話しします。

みなさんのデザインへの誤解を払拭し、「そもそもデザインとは何か?」や、「デザイン力を磨く方法」についてお話しします。

また最後には、稲葉の講座で毎回人気の「デザインのお悩みスッキリ解決!Q&A」を実施します。

ご参加の方は、日常の個人的な疑問からビジネスでの困りごとまで、デザインのことならどんなことでも、自由にご質問いただけます。

この機会に、ぜひ、あなたのデザインへのモヤモヤをすっきりさせてください。

当日、会場にて『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』(稲葉裕美著:翔泳社刊)の販売もあります。

本イベントは、武蔵野美術大学が新たな社会の接点のために市ヶ谷キャンパス(Institute of Innovation)7階に2023年6月にオープンした“MAU Co-creation Space<Ma>”にて行います。

開催日 :2024年6月12日(水)

開催時間:19:00-20:30(開場18:30)

参加費 :無料

開催場所:MAU Co-creation Space<Ma> (武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス7F)

参加方法:事前登録制(Peatixよりお申し込みください)

定員 :50名

▼お申し込みはこちら

https://peatix.com/event/3953132

