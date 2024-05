BMSG POSSEが5月29日にBullmoose Recordsよりリリースする本格始動第1弾シングル「Girlfriend」が、ラジオにて初めて音源公開される。

(関連:aiko、BUMP OF CHICKEN、椎名林檎、Mrs. GREEN APPLE、Nissy × SKY-HI、水曜日のカンパネラ……注目新作6作をレビュー)

オンエアされるのは、SKY-HIがナビゲーターを務める『DIVE TO THE NEW WORLD』(J-WAVE 81.3 FM)の5月25日放送回。本楽曲は、Chaki Zuluによるノスタルジックでラテンなギターリフを主体とし、洗礼されたビートの上を、“音楽”に翻弄された彼らの心中を抽象的に表現したリリックと、5人の個性ある斬新なフロウが相まった1曲となっているという。

なお、現在Spotify、Apple Musicにて、本楽曲のPre-add/Pre-saveを受け付けている。

(文=リアルサウンド編集部)