ネイサン・フィリオンが考える『ファイヤーフライ』と『スター・トレック』の違い

カルト的人気を誇る2002年のSFドラマ『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』でブレイクしたネイサン・フィリオン。彼が考える『スター・トレック』シリーズとの違いについて、米CheatSheetが紹介する。

【関連記事】残り4話で朗報届く!ネイサン・フィリオン主演『ザ・ルーキー』シーズン7へ更新

表面的に見ると、似ているようにも思える『ファイヤーフライ』と『スター・トレック』。しかし、それは銀河系を探求する宇宙クルーという前提のみ。『スター・トレック』では、銀河系をより良い方向に導こうとする利他的なクルーが度々登場するが、『ファイヤーフライ』は考え方が異なるキャラクターたちがただ一緒に生きていこうとするだけ。

ネイサンはIGNの過去のインタビューの中で両作の違いについて言及しており、『ファイヤーフライ』は『スター・トレック』ほど科学や宇宙の仕組みにこだわっていなかったと指摘。そして、これが『ファイヤーフライ』にとっては有益に働いたという。

Happy Birthday Gen Xer Nathan Fillion!

Nathan Fillion (born March 27, 1971) played the leading roles of Captain Malcolm "Mal" Reynolds on Firefly and its film continuation Serenity, and Richard Castle on Castle. As of 2018, he stars as John Nolan on The Rookie and is an… pic.twitter.com/8pGunBpgfF

- Gen X Slacker (@RealSeedyMac) March 27, 2024