Mrs. GREEN APPLE「Coke STUDIO」キャンペーンと今年もタッグ！新曲「コロンブス」を披露する新TVCMに登場
■『Coke STUDIO』限定デザインの“コカ・コーラ”も登場！
コカ・コーラシステムが、6月3日から『Coke STUDIO』キャンペーンを開始する。
『Coke STUDIO』限定デザインの“コカ・コーラ”が登場する他、今年もMrs. GREEN APPLEとのタッグが決定。
Mrs. GREEN APPLEが出演し、本キャンペーンのために書き下した新曲「コロンブス」を披露する新TVCM「Coke STUDIO 魔法のはじまり」篇が全国で放送される。
その他、キャンペーン詳細は特設サイトで。
「Coke STUDIO」キャンペーンサイト
https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola/campaign/2024cokestudio
「コカ・コーラ」公式サイト
https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/