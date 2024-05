5月26まで開催中！JST NAGOYA HAWAI'I Festival2024

中京テレビクリエイションは、『JST NAGOYA HAWAI’I Festival2024』を2024年5月24日(金)〜26日(日)までオアシス21、エディオン久屋広場(5月24日(金)はオアシス21のみ)にて開催中です。

JST NAGOYA HAWAI’I Festival2024

開催日時

2024年5月24日(金)〜26日(日)10:00〜20:00(土日のみ9:30〜)

会場

オアシス21、エディオン久屋広場(5月24日(金)はオアシス21のみ)

入場料

無料

主催

中京テレビクリエイション

本場ハワイからのゲストを迎え、ステージでは約3,000名の地元フラダンサーがステージを彩り、カネ・フラ(男性フラ)のスペシャルステージや学生フラ、ウクレレプレイヤー・オン・ステージなど盛りだくさんの内容でステージをお届けします。

また、マーケットエリアではフラアパレルはもちろんハワイアン雑貨・ハワイアンジュエリー、ビーチ系アパレルに人気Tシャツなど多くのお店が全国から集結!ハワイの伝統的なマッサージ「ロミロミ」でリラックスしたり、人気のリボンレイやハワイアンクレイなどワークショップも楽しめます。

エディオン久屋広場(5月25日(土)26日(日))では2024年もHAWAIIAN Foodエリアを開催!ロコモコやガーリックシュリンプなど人気のハワイアンフードを食べつくそう!

【ゲスト】

■チンキー・マホエ

チンキー・マホエ

「アンクル」ジョージ・ナオペ、ダリル・ルぺヌイといった伝説的なクフ・フラのもとで学び活躍後、ハラウ「カヴァイリウラ」を創設したクム・フラ。

今までにメリー・モナーク・フェスティバルで11回の総合優勝を果たす。

日本中でコンサートも開催。

ハワイフェス期間中はワークショップも開催。

詳しくはハワイフェスティバル公式サイトを確認してください。

<出演>

5月24日(金)13:00〜オアシス21「Hawaiian 8 Cafeスペシャルステージ」

5月24日(金)17:00〜オアシス21

5月25日(土)14:00〜オアシス21

5月25日(土)16:15〜エディオン久屋広場「カネ・フラ スペシャルステージ」

5月26日(日)16:00〜エディオン久屋広場

■Crossing Rain

Crossing Rain

日本初パフォーマンス!ハワイフェス初登場!

ハワイ発、K-POPスタイルの音楽とダンスでファンを魅了するグループ。

2021年から練習を重ねてきた彼らは、今やハワイを代表するPOPSユニットとなり、世界中からオファーを受けるほど人気沸騰中!

※今回の出演は、ワイアット・ケオラ・ディーン・カネシロ(モナーク)、ジョーデン・ケアロハ・ヤマナカ(J)、デヴィン・テルヤの3名となります。

あらかじめご了承ください。

<出演>

5月25日(土)16:00〜オアシス21

5月26日(日)12:30〜エディオン久屋広場

■カウラナ

カウラナ

日本を代表するハワイアンバンド。

バンドリーダーの“KosukeWatanabe”は、ハワイ語で作詞・作曲も手がける。

豊かな声量、ハワイアンスピリット溢れる歌声、そして軽快なトークは、幅広い年齢層のファンから絶大な支持を集めている一方、ハワイのグラミー賞とも言われている「ナホク・ハノハノ・アワード」の“International Album of the Year”を日本人として初受賞。

2019年からは、“International Album Special Recognition Awards”を5年連続受賞し 日本のフラやハワイ音楽ファンを魅了する実力派バンド。

<出演>

5月25日(土)13:30〜エディオン久屋広場

5月25日(土)16:15〜エディオン久屋広場「カネ・フラ スペシャルステージ」

■DIVERSE OFFICIAL

DIVERSE OFFICIAL

アイランド・レゲエ・ミュージックアーティスト。

ハワイからメインランドまでその名を轟かせており、世界的なメジャーアーティストの前座を務めるまでに人気となる。

ビッグ・アイランド・ミュージックアワードで3年連続年間最優秀シングルを受賞し、今乗りにノッており、「ココナッツ・サンシャイン」「ミス・パーカー」はSNSでも話題を呼び、今回の初来日も話題になること間違いなし!

<出演>

5月25日(土)19:00〜オアシス21

5月26日(日)19:00〜エディオン久屋広場

■ケリィ・カラウコア・マサオ・グロッスマン

ケリィ・カラウコア・マサオ・グロッスマン

マウイ島ラハイナ出身。

カメハメハ大王の生誕地であるヘイアウのそばで育ち、幼少の頃より母方の家族から古代ハワイアン伝統の訓練を受け、古代の精神を現代に受け継ぐネイティブ・ハワイアンのクム・フラ。

2018年から拠点を日本に移し、先人から受け継いだハワイの伝統的なフラ・哲学・文化・ライフスタイルを広めるため、Mauli Hula Hawai’iを主宰。

今回はオアシス会場で特別にオープニングチャントを行っていただきます。

5/25(土)9:15からを予定しています。

<出演>

5月25日(土)11:00〜オアシス21

5月25日(土)17:00〜エディオン久屋広場

■イーデン・カイ

イーデン・カイ

東京都出身・ハワイ在住のシンガーソングライター、ウクレレ&ギター奏者、俳優。

14歳でハワイに引っ越しウクレレに出会う。

17歳の若さで、ハワイのグラミー賞と呼ばれる「ナホク・ハノハノ・アワード2016」の“Instrumental Album of the Year”にノミネートされる。

フジテレビ系列/Netflixの人気番組「テラスハウス アロハステート版」に出演し、人気が日本中に広まる。

現在はハワイを拠点にワールドワイドに活躍し、高度な演奏技術を持つウクレレ&ギタープレイヤーとしても注目されています。

<出演>

5月24日(金)13:00〜オアシス21「Hawaiian 8 Cafeスペシャルステージ」

5月25日(土)19:30〜エディオン久屋広場

