泡プールも開催！沖縄 ダイナソー BBQ PARK｢巨大プール スタート企画｣

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沖縄 ダイナソー BBQ PARK は、巨大プール スタート企画として、お得な無料特典を6月1日(土)より6月30日(日)まで毎週開催します！

 

沖縄 ダイナソー BBQ PARK｢巨大プール スタート企画｣

 

 

「STEM RESORT」ダイナソー BBQ＆パーク

所在地　 ： 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎 屋上4階

予約TEL　： 098-996-3791

WEBサイト：

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営業時間 ： 年中無休　10時〜18時

 

■巨大プール スタート企画■

第1弾

6月1(土)〜9日(日)　水鉄砲or浮き輪、貸し出し 無料

 

第2弾

6月10(月)〜16日(日)　ソフトドリンクorかき氷1個 無料

 

第3弾

6月17(月)〜23日(日)　バーベキュー持ち込み料 無料

 

第4弾

6月24(月)〜29日(土)　ソフトドリンク1杯 無料

 

最終日

6月30(日)　泡プール開催 ＆ 動く恐竜と記念撮影 無料

 

 

また、巨大アスレチック、巨大トランポリンもあります。

お得な《BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン》もあります。

 

■梅雨割キャンペーン■

6月1日(土)〜6月30日(日)まで

 

1. 全BBQ区画→50％OFF！

3組限定！

 

2. 食べ飲み放題→50％OFF！

4,000円→2,000円 (平日限定：11時〜14時)

 

3. 手ぶらBBQプラン→更にお得に！

通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！

3,500円

 

4. キッズBBQ→更にお得に！

通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！

2,500円

 

5. スタンダード→更にお得に！

通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！

4,500円

 

6. 500円で角ハイボールとオールフリーが飲み放題！

(在庫なくなり次第終了)

 

7. ドリンク単品　割引！

300円→200円

 

8. ドリンクバー設定！

500円(グループ全員で適応)

 

ダイナソー BBQ PARK -STEM RESORT-

 

イーアス沖縄豊崎の屋上にある2,500坪の日本最大級の屋上BBQパーク！

「遊び・食・音楽」をコンセプトに、子供から大人まで楽しめる巨大エンターテインメント空間にダイナソーパーク、巨大アスレチック・巨大プール・ボールプール・幼児用プレイランド・ピンク滑り台(すべり台)・K-POPカフェなど、お子様向け豊崎のテーマパーク施設になります。

貸切テントサウナ・ジャグジーもあります。

 

巨大アスレチック

巨大恐竜トランポリン

K-POPエリア

テントサウナ4人用

テントサウナ8人用

ジャグジー

 

BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン

 

〜100分　ラストオーダー20分前〜

・中学生以上：4,000円

・小学生　　：2,000円

・未就学児　：1,500円

・3歳以下　 ：無料

 

※卓上コンロでの焼肉BBQ

※時間内のみ席の利用可能

 

＜時間外の区画利用は、追加料金になります＞

中学生以上　　　：1,500円

小学生、未就学児：1,000円

※持込みの場合　550円／1名様

※席指定の場合　500円／1名様

 

BBQイメージ1

BBQイメージ2

BBQエリア1

BBQエリア2

BBQエリア3

 

食べ放題メニュー

牛カルビ／豚トロ／豚タン／豚バラ／鶏モモ／ソーセージ／ライス／焼きそば／キムチ／野菜(コーン、王ねぎ、にんじん、キャベツ)

 

飲み放題メニュー

ビール／ハイボール／チューハイ／カクテル／ソフトドリンク

 

■BBQ利用プラン

・大人(18歳〜)　 ：2,800円

・子ども(4〜17歳)：1,800円

・3歳以下　　　　：無料

※BBQ区画の利用が可能になります。

※入園料込み

※席指定の場合　500円／1名様

 

■手ぶらBBQプラン

・お得プラン　限定10組　　　 ：BBQセット付 1名様3,500円

・スタンダードプラン　　　　 ：BBQセット、焼きそばセット付 1名様4,500円

・ラグジュアリープラン　　　 ：和牛BBQセット、焼そばセット付 1名様6,000円

・お子様プラン(4歳〜11歳限定)：キッズBBQセット 1名様2,500円

 

※BBQ区画の利用が可能になります。

※入園料込み

※持込みの場合　550円／1名様

※席指定の場合　500円／1名様

※3歳以下　無料

 

 

【お得な新料金について】

■当日入場券

・大人(18歳〜) 　：2,200円

・子ども(4〜17歳)：1,100円

・3歳以下　　　　：無料

※通常の入園料

 

■ピクニックプラン

・大人(18歳〜)　 ：2,500円

・子ども(4〜17歳)：1,500円

・3歳以下　　　　：無料

※席区画の利用が可能になります。

※BBQグリルの使用はできません。

※入園料込み

※席指定の場合　500円／1名様

 

恐竜1

恐竜2

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