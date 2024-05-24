キッチンカーやワークショップも！夏フェス「Oiri Land」
香川県観音寺市にある大野原中央公園にて、2024年6月22日(土)に夏フェス「Oiri Land」が開催されます。
夏フェス「Oiri Land」
イベント名： Oiri Land
開催日時 ： 2024年06月22日(土)15時〜20時
会場 ： 大野原中央公園
香川県観音寺市大野原町大野原1678-6
駐車場 ： JA大野原支店、集荷場、大野原八幡神社
アクセス ： 大野原ICから10分
JR観音寺駅から観音寺市営バスで20分
JR豊浜駅から三豊市営バスで5分
JR琴平駅から三豊市営バスで60分
入場料 ： 無料
主催 ： Oiri Land 実行委員会
公式サイト：
https://www.instagram.com/oiriland
Oiri Land開催の目的
(1)暗い世の中でも、また頑張ろうと思わせられるようにしたい。
(2)小さなまちでも、年齢が若くても、大きな企画ができて、自分たちの夢が少しでも実現できる、そんな社会を目指したい！
(3)新しいコネクションやネットワークを築き、人と人との結束力を強めたい！
＜内容＞
(1)マルシェ
時間 ：15:00〜20:00
出店者 ：香川県内外の美味しいフードや楽しいハンドメイドなどの
お店がやってきます。
キッチンカー：まつむら農園、Crispy JIJI Chicken、リバプール、sunlit、
食彩ゆみこ、Merienda、ウィッチクレープ、もちもちポテト、
福弥蒲鉾株式会社、欽ちゃんの手羽先
テント出店 ：雛麹、かわさきふるーつ、有限会社森一誠堂、PALM、森のそら、
MITOYO MORINGA、リラクゼーションmenu、COCOカフェ「結」、
ひろみん家、風凛堂
ハンドメイド：そらまめの家、JOURNEY、カイロハウスけん、明日の風、
METEOR、ラパゲーノ、はざままこと、陰陽六行勘定、
暖心房物産、M-gusta、まとあてや、RUBKURO、ベラドンナの星
パフォーマー：バルーンアーティストだいすけ、スプレーアーティスト10ten、
Reptile Shop GEAR、星のソムリエ松野、Havas Rimo
(2)ライブ
出演者及び時間：イベントの合間に、県内外のアーティストによるライブを各20分程度行います。
1. 音楽団体 あぷまーしゅ 15:15〜
2. HIPPO 15:45〜
3. Yui 16:15〜
4. ふえピ 16:45〜
5. 黄昏ぺこら 18:00〜
6. たとえばカワウソ34 18:30〜
7. 山田翼／Sion 19:00〜
(3)ワークショップ
七夕にちなみ、短冊に願い事を書いて、地元のカメラマンに撮影して、近くの神社に奉納します。
1. 短冊に願い事を書く
自分自身の夢、或いは地元(観音寺市や香川県)に対する願いを書く
2. 地元のカメラマンに短冊とともに写真を撮る
たっちゃん or ちーちゃんに写真を撮ってもらう
3. 地元でとれた竹に飾る
飾られた竹は近くの大野原八幡神社に奉納
※その他
MC：傘戸あやめ(フォトモデル)
TANI(フォトアーティスト)
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