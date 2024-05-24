キッチンカーやワークショップも！夏フェス「Oiri Land」

写真拡大

香川県観音寺市にある大野原中央公園にて、2024年6月22日(土)に夏フェス「Oiri Land」が開催されます。

 

夏フェス「Oiri Land」

 

 

イベント名： Oiri Land

開催日時　： 2024年06月22日(土)15時〜20時

会場　　　： 大野原中央公園

香川県観音寺市大野原町大野原1678-6

駐車場　　： JA大野原支店、集荷場、大野原八幡神社

アクセス　： 大野原ICから10分

JR観音寺駅から観音寺市営バスで20分

JR豊浜駅から三豊市営バスで5分

JR琴平駅から三豊市営バスで60分

入場料　　： 無料

主催　　　： Oiri Land 実行委員会

公式サイト：
https://www.instagram.com/oiriland

 

 

Oiri Land開催の目的

 

(1)暗い世の中でも、また頑張ろうと思わせられるようにしたい。

(2)小さなまちでも、年齢が若くても、大きな企画ができて、自分たちの夢が少しでも実現できる、そんな社会を目指したい！

(3)新しいコネクションやネットワークを築き、人と人との結束力を強めたい！

 

＜内容＞

(1)マルシェ

時間　　　　：15:00〜20:00

出店者　　　：香川県内外の美味しいフードや楽しいハンドメイドなどの

お店がやってきます。

キッチンカー：まつむら農園、Crispy JIJI Chicken、リバプール、sunlit、

食彩ゆみこ、Merienda、ウィッチクレープ、もちもちポテト、

福弥蒲鉾株式会社、欽ちゃんの手羽先

テント出店　：雛麹、かわさきふるーつ、有限会社森一誠堂、PALM、森のそら、

MITOYO MORINGA、リラクゼーションmenu、COCOカフェ「結」、

ひろみん家、風凛堂

ハンドメイド：そらまめの家、JOURNEY、カイロハウスけん、明日の風、

METEOR、ラパゲーノ、はざままこと、陰陽六行勘定、

暖心房物産、M-gusta、まとあてや、RUBKURO、ベラドンナの星

パフォーマー：バルーンアーティストだいすけ、スプレーアーティスト10ten、

Reptile Shop GEAR、星のソムリエ松野、Havas Rimo

 

(2)ライブ

出演者及び時間：イベントの合間に、県内外のアーティストによるライブを各20分程度行います。

 

1. 音楽団体 あぷまーしゅ　15:15〜

2. HIPPO　15:45〜

3. Yui　16:15〜

4. ふえピ　16:45〜

5. 黄昏ぺこら　18:00〜

6. たとえばカワウソ34　18:30〜

7. 山田翼／Sion　19:00〜

 

(3)ワークショップ

七夕にちなみ、短冊に願い事を書いて、地元のカメラマンに撮影して、近くの神社に奉納します。

 

1. 短冊に願い事を書く

自分自身の夢、或いは地元(観音寺市や香川県)に対する願いを書く

2. 地元のカメラマンに短冊とともに写真を撮る

たっちゃん or ちーちゃんに写真を撮ってもらう

3. 地元でとれた竹に飾る

飾られた竹は近くの大野原八幡神社に奉納

 

※その他

MC：傘戸あやめ(フォトモデル)

TANI(フォトアーティスト)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キッチンカーやワークショップも！夏フェス「Oiri Land」 appeared first on Dtimes.