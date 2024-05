キリンと一緒にお食事！THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」オプション

千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で「キリンと朝食」オプションが再開しました。

THE BAMBOO FOREST「キリンと朝食」オプション

撮影場所:サユリワールド園内「キリンテラス」

施設名 :THE BAMBOO FOREST / ザ・バンブーフォレスト

所在地 :〒290-0521 千葉県市原市山小川790

アクセス:【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)【高速バス】東京駅から約1時間15分

「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり(要予約)

動物園隣接のグランピング施設

都内から約1時間でアクセスできるTHE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド(有限会社市原ぞうの国)に隣接したグランピング施設です。

秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択可能。

宿泊サービスにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれながら、都会では味わえない癒しのひとときを過ごせます。

キリンと朝食オプションは、宿泊の朝食を、隣接しているサユリワールドのキリンテラスにていただける期間限定のオプションプランです。

24年は3月19日(火)〜10月29日(火)宿泊分の期間で実施。

興味津々でこちらを覗いてくる、大きくて優しい顔をしたキリンさん。

その距離の近さにきっとドキドキするはず!

ピクニック風の朝食

朝食後は、開園前のサユリワールドを楽しめます。

■キリンと朝食オプション 料金(お一人様あたり)

大人 中学生以上 2,500円/子ども 3歳〜小学生 1,000円/2歳以下 無料

■予約方法

「キリンと朝食」は同施設に宿泊のお客様限定のオプションプランとなります。

「THE BAMBOO FOREST」公式サイトから宿泊の予約をいただく際に、オプションメニューをご選択ください。

曜日に限りがあるので、予約ページの注意事項をご確認の上お申し込みください。

※「キリンと朝食」の実施はサユリワールドの営業日に準ずるため、アニマルワンダーリゾウトの休園日をお確かめの上予約ください。

動物の体調等により中止の場合もあります。

■「キリンと朝食」スケジュール

8:15 ザ・バンブーフォレストフロント前集合

8:25〜9:15 キリンテラスへ案内、キリンと一緒にお食事

9:00〜9:45 開園前の動物園を楽しめます。

