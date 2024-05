【スト6 REJECT FIGHT NIGHT Round3】5月24日18時~ 配信開始

プロeスポーツチーム・REJECTが主催する「ストリートファイター6」の対戦イベント「REJECT FIGHT NIGHT Round3」の配信が5月24日18時より開始した。

「REJECT FIGHT NIGHT」は、プロとインフルエンサーたちがチームを組んで勝利を目指すeスポーツイベント。開催前からインフルエンサーたちはプロによるコーチングを受け、その様子は各チャンネルで配信されており、格闘ゲームファンのみならず多くの視聴者から注目が集まっている。

今回はプロ選手枠としてときど選手、板橋ザンギエフ選手、ネモ選手、あきら選手らが参戦。中でもときど選手は5月22日に追加された新キャラクター「豪鬼」を使用して出場することを自身の配信などでも宣言しており、わずか2日間でどれほどの仕上がりをみせてくるのか、といったところも注目したいポイント。

実況解説は大和周平氏とハイタニ氏。REJECTのYouTubeチャンネルほか、各選手・関係者の個人チャンネルでも配信されている。

