ルイス・ディアスに加え、ベテランのハメスやオスピナも招集！ コロンビア代表候補が発表【コパ・アメリカ】
コロンビアサッカー連盟(FCF)は23日、コパ・アメリカ2024に向けたコロンビア代表候補メンバー28名を発表した。
ネストル・ロレンソ監督は、大会登録メンバー26名に対して2名多い28名を招集。ベテランのMFハメス・ロドリゲス(サンパウロ)、GKダビド・オスピナ(アル・ナスル)、MFフアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ)らを招集した。
また、FWルイス・ディアス(リバプール)やMFジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)、DFダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)なども招集している。
コパ・アメリカ開幕前の6月8日にアメリカ代表と、同15日にボリビア代表と対戦。5月27日から6月5日まではコロンビアのバランキージャでキャンプを行い、13日にワシントンへと移動する。その後2試合を戦い、20日にヒューストン入りコパ・アメリカ初戦に臨む。
コロンビアは、コパ・アメリカ2024ではグループDに入っており、ブラジル代表、パラグアイ代表、コスタリカ代表と同居している。
今回発表されたコロンビア代表候補メンバーは以下の通り。
◆コロンビア代表候補メンバー28名
GK
ダビド・オスピナ(アル・ナスル/サウジアラビア)
カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)
アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)
DF
サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)
カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)
デイベル・マチャド(RCランス/フランス)
ホアン・モヒカ(オサスナ/スペイン)
ジェルソン・モスケラ(ビジャレアル/スペイン)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)
ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)
ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)
MF
マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)
ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)
ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
ヤセル・アスプリージャ(ワトフォード/イングランド)
ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス/イングランド)
フアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)
セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)
リチャード・リオス(パウメイラス/ブラジル)
ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)
ハメス・ロドリゲス(サンパウロ/ブラジル)
FW
ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)
ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)
ルイス・シニステラ(ボーンマス/イングランド)
ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)
ラファエル・サントス・ボッレ(インテルナシオナウ/ブラジル)
ミゲル・ボルハ(リーベルプレート/アルゼンチン)
ネストル・ロレンソ監督は、大会登録メンバー26名に対して2名多い28名を招集。ベテランのMFハメス・ロドリゲス(サンパウロ)、GKダビド・オスピナ(アル・ナスル)、MFフアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ)らを招集した。
また、FWルイス・ディアス(リバプール)やMFジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)、DFダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)なども招集している。
コロンビアは、コパ・アメリカ2024ではグループDに入っており、ブラジル代表、パラグアイ代表、コスタリカ代表と同居している。
今回発表されたコロンビア代表候補メンバーは以下の通り。
◆コロンビア代表候補メンバー28名
GK
ダビド・オスピナ(アル・ナスル/サウジアラビア)
カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)
アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)
DF
サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)
カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)
デイベル・マチャド(RCランス/フランス)
ホアン・モヒカ(オサスナ/スペイン)
ジェルソン・モスケラ(ビジャレアル/スペイン)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)
ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)
ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)
MF
マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)
ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)
ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)
ヤセル・アスプリージャ(ワトフォード/イングランド)
ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス/イングランド)
フアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)
セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)
リチャード・リオス(パウメイラス/ブラジル)
ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)
ハメス・ロドリゲス(サンパウロ/ブラジル)
FW
ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)
ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)
ルイス・シニステラ(ボーンマス/イングランド)
ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)
ラファエル・サントス・ボッレ(インテルナシオナウ/ブラジル)
ミゲル・ボルハ(リーベルプレート/アルゼンチン)