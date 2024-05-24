ルイス・ディアスに加え、ベテランのハメスやオスピナも招集！ コロンビア代表候補が発表【コパ・アメリカ】

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コロンビアサッカー連盟(FCF)は23日、コパ・アメリカ2024に向けたコロンビア代表候補メンバー28名を発表した。

ネストル・ロレンソ監督は、大会登録メンバー26名に対して2名多い28名を招集。ベテランのMFハメス・ロドリゲス(サンパウロ)、GKダビド・オスピナ(アル・ナスル)、MFフアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ)らを招集した。

また、FWルイス・ディアス(リバプール)やMFジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)、DFダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)なども招集している。

コパ・アメリカ開幕前の6月8日にアメリカ代表と、同15日にボリビア代表と対戦。5月27日から6月5日まではコロンビアのバランキージャでキャンプを行い、13日にワシントンへと移動する。その後2試合を戦い、20日にヒューストン入りコパ・アメリカ初戦に臨む。

コロンビアは、コパ・アメリカ2024ではグループDに入っており、ブラジル代表、パラグアイ代表、コスタリカ代表と同居している。

今回発表されたコロンビア代表候補メンバーは以下の通り。

◆コロンビア代表候補メンバー28名

GK

ダビド・オスピナ(アル・ナスル/サウジアラビア)

カミーロ・バルガス(アトラス/メキシコ)

アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)

DF

サンティアゴ・アリアス(バイーア/ブラジル)

カルロス・クエスタ(ヘンク/ベルギー)

ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ/トルコ)

デイベル・マチャド(RCランス/フランス)

ホアン・モヒカ(オサスナ/スペイン)

ジェルソン・モスケラ(ビジャレアル/スペイン)

ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス/イングランド)

ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)

ジェリー・ミナ(カリアリ/イタリア)

MF

マテウス・ウリベ(アル・サッド/カタール)

ケビン・カスターニョ(クラスノダール/ロシア)

ホルヘ・カラスカル(ディナモ・モスクワ/ロシア)

ヤセル・アスプリージャ(ワトフォード/イングランド)

ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス/イングランド)

フアン・フェルナンド・キンテロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)

セバスティアン・ゴメス(コリチーバ/ブラジル)

リチャード・リオス(パウメイラス/ブラジル)

ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)

ハメス・ロドリゲス(サンパウロ/ブラジル)

FW

ルイス・ディアス(リバプール/イングランド)

ジョン・デュラン(アストン・ビラ/イングランド)

ルイス・シニステラ(ボーンマス/イングランド)

ジョン・コルドバ(クラスノダール/ロシア)

ラファエル・サントス・ボッレ(インテルナシオナウ/ブラジル)

ミゲル・ボルハ(リーベルプレート/アルゼンチン)