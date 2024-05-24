■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 157.05／157.06 1.0822／1.0826 170.00／170.01

ＮＹ午後５時 156.93／156.94 1.0813／1.0816 169.70／169.74

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の１５７円前半で推移している。日中は実需の買いが支えとなって３週間ぶり高値圏で底堅い展開が続いた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38646.11 -457.11 38506.03 38,367.70─38,740.82

ＴＯＰＩＸ 2742.54 -12.21 2718.41 2,715.65─2,748.71

プライム市場指数 1411.64 -6.27 1399.46 1,398.28─1,414.72

スタンダード市場指数 1234.62 -4.88 1232.19 1,232.19─1,238.47

グロース市場指数 785.21 -8.34 783.96 781.92─791.04

グロース250指数 608.14 -7.34 607.36 605.81─613.50

東証出来高(万株) 139976 東証売買代金(億円) 38624.93

東京株式市場で日経平均は、前営業日比４５７円１１銭安の３万８６４６円１１銭と、反落して取引を終えた。前日の米国株市場で、早期利下げ観測が後退して株安となった流れを引き継いで、軟調な展開が続いた。前場には一時、７００円超安となる場面があった。国内金利の上昇基調も日本株の上値を抑える要因になったという。

プライム市場の騰落数は、値上がり５９９銘柄（３６％）に対し、値下がりが１００３銘柄（６０％）、変わらずが４７銘柄（２％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.078

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７８％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい圏。「引き続き資金の取り手のニーズが強かった」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 143.59 (-0.14)

安値─高値 143.58─143.72

10年長期金利(日本相互証券引け値) 1.005％ (+0.005)

安値─高値 1.005─0.995％

国債先物中心限月６月限は、前営業日比１４銭安の１４３円５９銭と反落して取引を終えた。米金利上昇が相場を圧迫した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ上昇の１．００５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.52─0.42

3年物 0.62─0.52

4年物 0.70─0.60

5年物 0.77─0.67

7年物 0.92─0.82

10年物 1.14─1.04