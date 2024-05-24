中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の風景。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

【新華社蘇州5月24日】中国庭園芸術の代表的な様式である「江南園林」のうち、江蘇省にある瞻園（南京市）、寄暢園（無錫市）、留園（蘇州市）、拙政園（同）の4カ所は「江南四大名園」と呼ばれ、特に高い文化的・芸術的価値を持つとされる。

留園は明代の万暦年間、太僕寺少卿の徐泰時（じょ・たいじ）の私家園林として建造された。滞在にも観賞にも適した山水の配置、疎密の対比が趣深い建築空間、独特な石峰の景観により、江南園林芸術の典型とされる。園林全体が不規則に配置され、建物と山、水、石が混然一体となった自然の趣が演出されている。波打った雲壁や建築群によって四つのエリアに分かれ、山水の中央部、建築の東部、田園の北部、山林の西部とそれぞれ異なる趣を楽しめる。各エリアは曲がりくねった廊下でつながり、歩みを進めるごとに新しい景色が現れる。

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の一角。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園に咲く藤の花。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の涵碧山房。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の断霞峰からのぞいた涵碧山房。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の風景。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の一角。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の一角。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の一角。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の風景。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の風景。（2019年4月2日撮影、（蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園に咲くアジサイ。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園で景色を楽しむ観光客。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の建物の飾り窓。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の建物の飾り窓。（2019年4月2日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 不規則の美「留園」

留園の風景。（4月12日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）