7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の追加対戦カード発表会見が24日に都内で行われ、会見後の囲み取材で榊原信行CEOがチケットの売れ行きについて語った。さいたまスーパーアリーナのスタジアムバージョンという4万人規模の大会場は、RIZINにとっても初めての挑戦となるが、20日から始まったファンクラブ先着先行で「朝倉未来応援シート」はあっという間に完売した。

きょう24日から一般発売もスタートしたが、榊原CEOは「(東京ドーム我慢員になった)『THE MATCH』の時と同じような感じですね。ファンクラブの方のお申し込みが(収容1万人規模の)代々木体育館や有明アリーナの4倍くらい」と好調なスタートと明かす。今大会では朝倉未来と平本蓮の応援シートが用意されたが「朝倉未来応援シートは瞬殺。過去最大の4000枚くらい用意したけど、PRIDEの頃の桜庭和志に匹敵するぐらいの勢いで売れました」と報告。「ファンクラブ会員は朝倉未来ファンの方が多いと思う。これから一般発売で“平本チルドレン”という平本蓮のカジュアルなファンもようやく買えるので、一気に追いついてくると思います」と分析した。朝倉未来応援シートの追加販売については「ファンクラブで買えなかった人が大量に出ていますので、もし追加したら『なんだよ』って話じゃないですか。それに追加できるような会場の設定でもないので、買えなかった方はほかのチケットを購入して応援していただければ」と現状を説明した。●7・28『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦決定カード【追加カード】・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・フライ級所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級皇治 vs. 芦澤竜誠・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN【既報カード】・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠