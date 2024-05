PENTAGON キノ、独立後の心境語る「僕はアイドル…今後もそれは変わらない」

昨年12月に個人事務所NAKEDの設立を発表したPENTAGONのキノが、歌手として、そして事務所の代表として今後の抱負を語った。5月2日に1st EP「If this is love, I want a refund」をリリースして本格的な再始動を知らせた彼は、最近行われたインタビューで「NAKEDという会社からリリースする初のEPであると同時に、僕の人生初のEPアルバムです。キノがこれから何をしようとしているのか、やっと人々に知っていただけるアルバムでもあります」と語った。

ファンの反応に関しては「僕のことをどのように思ってくれるのか、人々の反応が楽しみです」とコメント。「ほとんどの制作過程に欠かさず参加したと言っても過言ではないぐらい、最初から最後までスタッフの皆さんと一緒に準備しました。細かい過程を経てきただけに、余計大切に感じます。我が子のようなこのアルバムをたくさんの人に聴いてもらって、愛してもらいたいです」と感慨に浸った。「If this is love, I want a refund」は、別れを経験したときの怒りや、新たな出会いの瞬間に抱く思いなど、愛にまつわる感情のすべてを大胆ながら愉快に表現したアルバムだ。「これが愛だというのなら、僕は払い戻したい」という意味のアルバムタイトルについては、「弊社の大きな方向性の1つは、“共感と真正性”です。なので、1stアルバムにはそれを貫く物語が込められていて然るべきだと思いました」と説明したキノ。彼は「愛は多くの人々から共感を得やすい素材でもあるので、ラブストーリーが最初のテーマになればいいと思ったんです。しかし、そのうえで特異な点、新しさを見つけることが目標の1つでもありました。僕たちにとってはこれこそがウィットでした」とアルバムのポイントにも触れた。キノはさらに、「『誰と別れたの?』や『事業が潰れてほしい』みたいな、日常生活で友達に使うような率直な言葉をウィットに富んだ表現で紡ぎだして、さまざまな恋の側面に共感してもらいたいと思って作った曲です」とも。「別れて、悲しんで、罵倒して、また恋に落ちる、というフルサイクルをアルバム全体で表現しています」と明らかにした。今回のアルバムは、収録曲「Valentine」を除くすべての楽曲が英語の歌詞で構成されている。これについては「僕は完全に韓国人です」と国籍に対する誤解について釈明し、「大きな目的があったわけではないのですが、このほうが僕にとって真正性があると感じたんです。僕が15年間音楽をやってきたなかで、実際に80〜90%消費してきた音楽が英語で歌うポップミュージックです。最も好きな音楽でもあります」と語った。また、「言語の構造によって似合うメロディーも異なると思います」と持論も明らかにした。「韓国語に合うメロディーと英語に合うメロディーを考えたときに、自分のやるべきことや上手にできることをベースにしたポップミュージックには(英語の歌詞が)最も良い選択だと思いました」と説明した彼は、「世界的に言語の壁がなくなってきていて多くの歌手が英語で曲をリリースする時代になっていますし、コンテンツやビジュアルを通じて十分に感情を理解してもらえると思ったんです。もちろん僕にとって新しい試みではありますが、そこに恐れはなく、共感を得られるはずだという信念もあります」と自信を表した。このような理由から、作詞にはコラボが不可欠だったという。キノは「最初のガイドラインは全部自分で決めたのですが、文化的な理解度の部分ではほかの作詞家の方とコラボする必要がありました。僕が知っている英語とは異なる文化もあるので、実際に英語でコミュニケーションをとっている人たちも共感できるように、ギャップを調整しようと心掛けました」と明らかにした。