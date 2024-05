御酒飲帳で6つの酒蔵の地酒を堪能！第5回　飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり

飛騨・高山観光コンベンション協会は、飛騨高山の自慢の地酒を呑み比べできる「第5回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」を開催します。

第5回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり

酒瓶イメージ

開催日時 : 2024年5月30日(木)〜6月30日(日)

開催場所 : 岐阜県高山市上一之町、上二之町、上三之町エリアの6酒蔵

アクセス : JR高山本線 高山駅から徒歩15分

セット数 : 限定2,000セット

チケット料金: <前売り販売>2,700円(税込)

(1) 中橋観光案内所

販売期間 5月23日(木)-5月29日(水)

(2) 全国(※)のコンビニエンスストア ※岐阜県を除く

JTBレジャー「0264390」

対象店舗 ファミリーマート、ローソン、

セブンイレブン、ミニストップ

販売期間 5月23日(木)〜6月23日(日)

※限定数を超えた場合は、コンビニでの販売は終了となります。

※チケットと御酒飲帳の引換は、6月30日迄となります。

<一般販売>3,000円(税込)

(1) 参加6酒蔵

(2) 高山濃飛バスセンター

(3) 中橋観光案内所

販売期間 〜6月30日(日)

※限定数を超えた場合は、窓口での販売は終了となります。

URL :

https://www.hida-nombe.jp

飛騨・高山観光コンベンション協会は、飛騨高山の自慢の地酒を呑み比べできる「第5回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」を2024年5月30日(木)〜6月30日(日)までの32日間、開催します。

■日本酒の聖地 飛騨

高山市は、日本列島のほぼ中央に位置し、飛騨山脈に代表される3,000m級の山々に囲まれ、四季がはっきりとしています。

昼夜の寒暖差があり、冬は厳しく、雪も降り、春には、緑豊かな山々を目にすることができます。

自然豊かで整った気候条件は、美味い酒造りに欠かせません。

また、飛騨山脈からの清冽な水も流れてきます。

岐阜県を代表する酒造好適米「ひだほまれ」の産地でもあり、気候、水、米と言った3つの条件が揃っています。

高山市の自慢の地酒は、地元で採れる酒米・雪が降る冬の寒冷な気候・乗鞍山麓からの豊富な雪解け水など酒造りに適した環境で醸されています。

乗鞍山麓 高山市

■歴史を感じられる町並み

高山市街地の古い町並み(上一之町、上二之町、上三之町)に位置した各酒蔵は、歩いて気軽に酒蔵めぐりが楽しめる距離にあります。

町並みにはお土産店や飲食店など店舗が建ち並び、のん兵衛まつり参加と合わせて飛騨高山の観光も楽しめます。

【参加酒蔵】

<平瀬酒造店>

〒506-0844 高山市上一之町82

8:15-17:00(不定休)

※土日は9:00-17:00

https://www.hida-nombe.jp/hirase/

<二木酒造>

〒506-0845 高山市上二之町40

9:00-16:00(不定休)

https://www.hida-nombe.jp/niki/

<平田酒造場>

〒506-0845 高山市上二之町60

10:00-17:00(不定休)

https://www.hida-nombe.jp/hirata/

<老田酒造店>

〒506-0846 高山市上三之町67

9:00-17:00(不定休)

https://www.hida-nombe.jp/oita/

<舩坂酒造店>

〒506-0846 高山市上三之町105

8:30-18:00(無休)

https://www.hida-nombe.jp/funasaka/

<原田酒造場>

〒506-0846 高山市上三之町10

9:00-17:00(無休)

https://www.hida-nombe.jp/harada/

原田酒造場(上三之町)

■自分のペースで巡れる!“のん兵衛”のための御酒飲帳

1つの酒蔵で2種類のお酒を楽しめる「飛騨高山御酒飲帳」を持って、6つの酒蔵の地酒を堪能いただけるイベントです。

「飛騨高山御酒飲帳」は、イベント開催期間中(〜6月30日)有効ですので、イベントは1日で廻らなくても大丈夫。

酒蔵特大スタンプや試飲が済んでいない場合は、日にちを改めて訪ねてもOKです。

制覇するまで開催期間中ならいつでも参加できます。

※酒蔵達成記念プレゼントのお渡しの期限は、2024年6月30日(日)まで

ゆったり地酒を味わう体験をしに、また自分の好みの日本酒をお探しに「日本酒の聖地 飛騨」(R)で行う「飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」へお出かけください。

酒蔵スタンプ押印後見本

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 御酒飲帳で6つの酒蔵の地酒を堪能!第5回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり appeared first on Dtimes.