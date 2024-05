6月1日から9日まで！丸山公園と松川湖「ほたる観賞会」

伊東市では、令和6年6月1日(土)から6月9日(日)まで丸山公園と松川湖にて「ほたる観賞会」が開催されます。

丸山公園と松川湖「ほたる観賞会」

会場:丸山公園…静岡県伊東市松原933-1

松川湖(奥野ダム)展望広場…静岡県伊東市鎌田1302-89

期間:令和6年6月1日(土)〜令和6年6月9日(日)

時間:19:30〜21:00(雨天・荒天の場合は中止します)

※19:45〜20:45頃までが一番の見頃です。

豊かな緑と澄み切った水が調和した丸山公園は、「ほたるの名所」として有名で、夕方から夜にかけてたくさんものゲンジボタルが舞う幻想的な風景が広がります。

また伊東市の南西部に位置する松川湖(奥野ダム)でも湖面を飛び交う美しいほたるの光景を見ることができ、訪れた人々の目の前に広がる不思議な世界に魅了されます。

松川湖(奥野ダム)

丸山公園

ほたる観賞会の開催期間中は、松川湖(奥野ダム)ログハウス横にて、「伊東ホタルを育てる会」によるホタル教室を随時開催しています。

ほたる観賞会の詳細は、伊東市観光ホームページ「伊豆・伊東観光ガイド」内の以下URLから確認してください。

https://itospa.com/event/detail_10015.html

※丸山公園は駐車場が少なく、道幅も狭いため、自家用車で来場される方は、松川湖展望広場会場へお越しください。

※駐車場・通路の照明を十分に設置できない場合がありますので、通行にはご注意ください。

