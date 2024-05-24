中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の一覧閣。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

【新華社南京5月24日】中国庭園芸術の代表的な様式である「江南園林」のうち、江蘇省にある瞻園（南京市）、寄暢園（無錫市）、留園（蘇州市）、拙政園（同）の4カ所は「江南四大名園」と呼ばれ、特に高い文化的・芸術的価値を持つとされる。

瞻園（せんえん）は南京市に現存する庭園のうち最も古く、「金陵（南京の古名）第一園」と呼ばれる。明の初代皇帝の朱元璋（しゅ・げんしょう）が600年以上前に中山王の徐達（じょ・たつ）の邸宅として建造したのが始まりで、清初に江寧布政使司の衙門（がもん、役所）に改修された。乾隆帝が南巡の際に2度訪れ、扁額「瞻園」を揮毫（きごう）している。名の由来は宋代の文学者、欧陽脩（おうよう・しゅう）の詩「瞻望玉堂、如在天上」。新中国成立後に拡張、改修され、明清時代の庭園様式を踏襲した山水の配置を残しつつ、現代中国の南北の造園芸術を取り入れ、異なる要素を併せ持つのが特色となっている。

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の歳寒亭。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園で写真撮影を楽しむ観光客。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園を散策する観光客。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の景色。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の景色。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の景色。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の春波亭。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園で結婚写真を撮影するカップル。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園で結婚写真を撮影するカップル。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園で結婚写真を撮影する女性。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の抱石軒。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の環碧山房前を散策する観光客。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の船舫。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の船舫の柱に刻まれた対句と渡り廊下。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の仏掌峰（右）と稊生亭。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の仏掌峰（右）と稊生亭。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園を散策する観光客。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

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瞻園の一角。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 金陵第一園「瞻園」

瞻園にある太平天国歴史陳列館。（2023年10月26日撮影、南京＝新華社記者/杜涓涓）