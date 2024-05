ジャケット絵柄(変更になる可能性あり)

ユーマは、1997年にPlayStationで発売されたゲーム「攻殻機動隊~GHOST IN THE SHELL~」のサウンドトラックを特別仕様の「攻殻機動隊~プレイステーション・サウンドトラック MEGATECH BODY CD., LTD.」として、9月18日に発売する。CD 2枚組で価格は6,380円。2024年秋にはアナログレコード版のリリース、一部楽曲の配信も予定されている。

「テクノ(Techno)・アニメ(Anime)・ゲーム(Game)がT.A.Gを組み、その融合で大ブレイクした'90年代の幻の名盤」というサウンドトラック。'97年にリリースされたサウンドトラックは長らく廃盤で、配信もされていないため貴重な音源として注目が高いとのこと。

当時本作のサウンド・ディレクション&コンパイルを担当した石野卓球のほか、DERRICK MAYやHARDFLOORなど、'90年代から活躍し、テクノの歴史を築いてきたレジェンドたちが、攻殻機動隊を“テクノナイズ”した楽曲を収録する。

また、本作のアートディレクションと大和絵イラストは現代美術家の村上隆によるものとなっている。

再発売版は'97年のオリジナル盤ではCD未収録だった2曲をボーナストラックとして収録予定で、収録楽曲数は全23曲。デジタルリマスタリング盤となる。

5月25日にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催されるイベント「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」でも予約を受け付け、会場ブースで予約すると会場限定の特製ステッカーがプレゼントされる。会場予定枚数が終了した場合も、商品配送時に同梱予定。

5月25日のイベント会場限定 特製ステッカー

【CDトラックリスト(予定)】

Disc1

01.Ghost In The Shell/石野卓球 02.Firecracker/Mijk Van Dijk 03.Ishikawa Surfs The System/Brother from Another Planet 04.Spook & Spell (Fast Version)/Hardfloor 05.Featherhall/Westbam 06.The Vertical/Joey Beltram 07.Blinding Waves/Scan X 08.The Searcher Part II/The Advent 09.Spectre/BCJ 10.Can U Dig It/Dave Angel 11.To Be or Not To Be (Off The Cuff Remix)/Derrick May

Disc2

01.Fuchi Koma/Mijk Van Dijk 02.Down Loader/The Advent 03.Thanato/BCJ 04.Moonriver/Westbam 05.Brain Dive/Mijk Van Dijk 06.Spook & Spell (Slow Version)/Hardfloor 07.Die Dunkelsequenz/Westbam 08.Section 9 Theme/Brother from Another Planet 09.So High/Dave Angel 10.To Be or Not To Be (The Mix of a Mix Mix)/Derrick May

※ボーナストラック予定曲

The Searcher Part I/The Advent To Be or Not To Be (J.Q. Public Mix)/Derrick May

※収録曲・曲順は変更になる可能性がある。