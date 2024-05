お子様の肌を紫外線から守るラッシュガードも！新陽トレーディング「SunnyHug(サニーハグ)」

新陽トレーディングが所有するスクールブランド「SunnyHug(サニーハグ)」は、2024年もスクール水着を販売中です。

毎年大好評のスクール水着スカートタイプに加え、近年需要が高まっているセパレートタイプから肌の露出を抑えるラッシュガードもラインナップしています。

2024年もパパ、ママ、お子様の声を元に細部まで改良されました。

6月のプール開きに向けてSunnyHugはお子様の準備をサポートします。

ラッシュガード

■注目アイテム「ラッシュガード」

2024年の注目アイテムは、ユニセックスで使えるラッシュガード。

学校のプールの授業でも使用が認められてきており年々需要が上がってきているアイテムです。

SunnyHugのラッシュガードは水着同様の生地を採用しており、紫外線遮蔽率99.9%以上を記録。

お子様の肌を紫外線から守ります。

2024年は袖部分を改良。

親指を通して手の甲まで日焼けをガードできるようにしました。

ジェンダーレスなデザインで幅広いお子様に利用できます。

ラッシュガード袖

他にもトップスとボトムスで分かれている人気のセパレートタイプは、2024年もパンツタイプとスカートタイプをラインナップ。

2024年の改良ポイントはセパレート接続部分のゴムを改良。

小さいお子様でも簡単に接続できるよう柔らかい丸ゴムへ改良しました。

接続することでトップスのずり上がりを防止することができます。

セパレート丸ゴム

SunnyHugは、日々寄せられるパパ、ママ、お子様の声を元により良いものづくりを行っています。

SunnyHugのスクール水着ラインナップは下記ストアページリンクより確認してください。

Amazon SunnyHug水着ストアページ

https://x.gd/pHkKFr

■商品詳細

「男女兼用スクールラッシュガード」

サイズ展開:120/130/140/150/160/170

販売価格 :2,280円(税込)

販売店舗 :Amazon商品ページ

「スクール水着スカートタイプ」

サイズ展開:110/120/130/140/150/160/170

販売価格 :1,950円(税込)

販売店舗 :Amazon商品ページ

https://amzn.asia/d/5E8xHfv

「スクール水着セパレートパンツタイプ」

サイズ展開:120/130/140/150/160/170

販売価格 :2,250円(税込)

販売店舗 :Amazon商品ページ

「スクール水着セパレートスカートタイプ」

サイズ展開:120/130/140/150/160/170

販売価格 :2,350円(税込)

販売店舗 :Amazon商品ページ

https://amzn.asia/d/04elA16

「スクール水着ワンピースタイプ」

サイズ展開:110/120/130/140/150/160/170

販売価格 :1,550円(税込)

販売店舗 :Amazon商品ページ

https://amzn.asia/d/9PpAth7

「ボーイズ水着ロングタイプ」

サイズ展開:110/120/130/140/150/160/170

販売価格 :1,450円〜1,550円(税込)

※サイズにより価格が異なります。

販売店舗 :Amazon商品ページ

