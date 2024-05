ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzが7月27、28日に神奈川・横浜BUNTAIで開催する音楽フェス『s**t kingz Fes 2024 ももたろう』の出演アーティストが24日、発表された。両日出演するのは、s**t kingzの盟友ともいえる三浦大知。昨年10月に武道館で開催されたs**t kingz15周年記念ライブ『THE s**t』にサプライズ登場し、コラボ曲「No End feat.三浦大知」などを披露して会場を熱狂させたが、その際、「また一緒に何かやろう!」と誓い合った約束が早くも実現する。

27日には、昨年s**t kingzがリリースした楽曲「衝動DO feat.在日ファンク」でコラボした在日ファンク、数々の楽曲の振付をs**t kingzが手掛けたMAZZELが出演。28日には、s**t kingzが制作した初のダンス映像アルバム“見るバム”のリード曲「FLYING FIRST PENGUIN feat.C&K」でコラボしたC&Kのほか、デビュー当時からさまざまな楽曲の振付をしてきたDa-iCEが登場する。さらに、“ダンスを魅せる”s**t kingzらしく、世界で活躍しているダンサーたちも出演する。27日には、国内外のアーティストの振付を多数手掛け、日本のダンス界をけん引してきたRIEHATAの出演が決定。28日には、海外からもゲストが登場。ノルウェー出身のダンスクルーで、BTSの「Boy With Luv」や、Snow Manの「HELLO HELLO」、BE:FIRSTの「Bye-Good-Bye」、藤井風の「きらり」、そしてMAZZELの「Parade」などの振付でも注目を集めるQUICK STYLEがステージを盛り上げる。また、SEKAI NO OWARIの「Habit」やanoの「ちゅ、多様性。」などキャッチーな振付で話題を呼ぶパワーパフボーイズが両日ともに出演する。そのほか、kazukiのYouTubeチャンネル「カズキのタネ」とのコラボコーナーや、s**t kingzのクリエイティブをいつも支えている仲間たちが「s**t kingz ももたろうダンサーズ」としてスペシャルステージを披露するなど企画も盛りだくさん。昨年、s**t kingzが開催したライブハウスツアー・日本武道館公演で共演した最強のバンドメンバーも参加決定となっている。今回、フェスのテーマとして掲げられている「ももたろう」。仲間と出会い、鬼ヶ島という目的地に向かって冒険する昔話「桃太郎」を題材に、ストーリーが展開していくフェスになるという。s**t kingzは「誰もが知っている物語を、s**t kingzにしかできない表現でお届けします。これまで僕たちが出会ってきた最高のダンサーやアーティストたちとともに、シッキンらしく、ダンスと音楽を心から楽しめる最高のエンターテインメントを創り上げます!」と新たな挑戦に力強く意気込んだ。■s**t kingzメンバーコメント【shoji】遂に念願のFesを開催できる時が来ました!!「ダンスが最高に楽しいと感じてもらえるFesを!」という想いで素晴らしいアーティストの皆さんと共に「ももたろう」をテーマに開催します!テーマが「ももたろう」とか、わけがわからないですよね、笑。でも、今までに無かった楽しさを創り出すのがs**t kingzの強みです!是非、新しいFesの形を楽しみに来てください!【kazuki】s**t kingzの新たな挑戦としてストーリー仕立てのFesを開催します!僕らが出会ってきたたくさんの仲間たちと共に、最高に楽しいステージをお届けします!このFes限りのパフォーマンスや、あんなコラボが…!?みんなで歌って、踊って、笑って、今年の夏一番の思い出を一緒に作りましょう!【NOPPO】誰もが知っている物語を、Fesと融合させてs**t kingzにしか表現できないような演出で、踊りと音楽を最大限に楽しんでもらえるFesになると思います。最高のアーティストの皆さんとだから出来る刺激的な2日間です。皆さんと盛り上がり、踊り、歌い、このFesやLIVEでしか味わえない熱い空間を一緒に共有しましょう!!【Oguri】ついに自分達でFesやっちゃいます!“Fes”という言葉を聞くだけで心が躍ります!でも… s**t kingzのフェスは心だけじゃなく体も踊っちゃいます!ダンスが大好きでダンスを楽しみたくて、ダンスで心が繋がるような、そんなフェスを目指して、最高の仲間が集まって、最高のお客様が集まって、一緒に素晴らしい時間を過ごしたい!みんなで楽しみながら鬼ヶ島を目指しましょう!!!