6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)と、7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の追加対戦カード発表会見が24日に都内で行われ、『超RIZIN.3』で斎藤裕vs.久保優太、所英男vs.ヒロヤ、芦澤竜誠vs.皇治、鈴木博昭vs.YA-MANの4試合が発表された。

昨年末のクレベル・コイケ戦で1本負けを喫し、直後のインタビューで「今後のことは全く考えられない」と話した斎藤は、今回の参戦の経緯について「年末負けたときはどうしようかなって考えていたが、超RIZINで朝倉選手と平本選手の試合が決まったとき、自分の中でメラメラとくるものがあった」と明かした。続けて「15年ぶりのスタジアムバージョンですし、今まで自分をずっと応援してきてくれた人たちにもそういう景色が見せられるのかなって考えながら、ちょっとずつ試合をする方向に行ったという感じですかね。超RIZINでなければどうかなっていうのはありましたね」と語った。対戦相手の久保については「4連勝ですごいMMAに対応できている印象はあるが、自分が試合してきた相手とは訳が違う。エンタメとか関係なく、最短で終わらせる方法でいきたい」と宣言した。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード【追加カード】梅野源治 vs. 魚井フルスイング【既報カード】・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ●7・28『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦決定カード【追加カード】・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・フライ級所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級皇治 vs. 芦澤竜誠・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN【既報カード】・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠