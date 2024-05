スター・ウォーズの新作ドラマシリーズ「スター・ウォーズ:アコライト」でジェダイ・マスターのソル役を演じるのは、「イカゲーム」で世界的にブレイクした韓国のイ・ジョンジェ。なんと、ジェダイ役への抜擢は、まさに「イカゲーム」だったという。

そう語るのは、本シリーズでクリエイター/脚本/監督を務めたレスリー・ヘッドランド。「ソルのキャラクターを書いているときにちょうど『イカゲーム』が配信されて、『彼がソルだ』と確信しました」。

イ・ジョンジェは自身が演じたソルについて「非常に強い責任感を持つキャラクターです。高度な技術を持つジェダイ・マスターですが、平和のためなら全てを懸ける覚悟のある人物です」と解説。さらに「ソルは何としてでも感情を出さずに本当の気持ちを隠そうとするのです」と意味深に語るように、ソルは聡明で強力なフォースの力を持つジェダイとして尊敬を集める一方で、内面に葛藤を抱えた複雑なキャラクターとして描かれる。

公開された特別映像では、「韓国でも剣術のアクションシーンの経験はたくさんありましたが、ライトセーバーのスキルは全く違うユニークな挑戦とすぐに気づきました」とジョンジェが語ると、撮影前にライトセーバーを手に徹底的なトレーニングを積んでいる様子も映し出される。



「スター・ウォーズ:アコライト」は2024年6月5日(水)よりにて初回2話日米同時独占配信開始。

