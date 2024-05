【ワカモ】5月31日 発売予定価格:26,500円

ネオンマックスは、フィギュア「ワカモ」を5月31日に発売する。価格は26,500円。

本商品は、スマートフォンゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するキャラクター「狐坂ワカモ」を、1/7スケールで立体化したもの。2023年9月末に予約受付を実施していた。

キツネの仮面をつけた状態と外した状態を演出可能で、銃を肩にのせるワカモの姿が精密に造形されている。さらに、瞳は通常の状態とハートになっている状態に変えることもできる。

「ワカモ」詳細

スケール:1/7スケール サイズ:全高約25cm(台座含む)

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.