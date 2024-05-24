BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで7月19日（金）から7月21日（日）の3日間にわたって開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」に出演するインフルエンサーと出演イベントに関する情報を発表しました。

わいわい氏は3日間出演

今回でBitSummitに3回目の登場となる奈良県出身のゲーム実況者“わいわい”氏は会期中の3日間、下記のイベントに出演。

わいわい

X：https://twitter.com/ABCDYY

YouTube：https://www.youtube.com/@user-xr2zv9qk5w

◆ 前夜祭配信（7月19日）

BitSummit Drift 特別生配信（1時間程度を予定）

メインMCにわいわいさん、サブMCにキメ子さんが登場予定です！ ◆ 当日配信（7月20日〜21日）10:00〜17:00

「わいわいVSインディーゲーム 14時間耐久配信 TURBO」

恒例となりつつある、2日間で何本のインディーゲームを紹介できるかチャレンジ。視聴者の方々からのコメントを読み上げつつ、BitSummitとのコラボプレゼント企画も実施予定ですのでお見逃しなく！

9人のTikTokerが会場からレポート

「BitSummit Drift 公式現地リポーター」として、多数の人気TikTokerがライブ形式で会場の様子を紹介する他、BitSummit公式番組へ出演予定。9人のTikTokerの参加が発表されています。

夏絵ココ

https://www.tiktok.com/@natuecoco

キメ子

https://www.tiktok.com/@kimekooo

いけちゃん

https://www.tiktok.com/@ikechan0920

びわ湖くん

https://www.tiktok.com/@biwakokun

りぃちょ

https://www.tiktok.com/@richoruu

しろせんせー

https://www.tiktok.com/@shirosense_

ニキ【すごいイケメン】

https://www.tiktok.com/@_niki_ikemen

キャメロン

https://www.tiktok.com/@cameron_s7ns

18号

https://www.tiktok.com/@18go

17LIVEとの連動企画も

ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」との連動企画として、BitSummit会場内にイチナナVライバーと会話を楽しめる空間を用意。現在、イチナナVライバーの参加者を選出する「日本最大級インディーゲームの祭典！ BitSummit Drift×17LIVE PR アンバサダーになろう」の企画が開催中です。

スポンサー企業情報を発表

スポンサー企業と企業ブースの情報が発表されました。

＜Platinum Sponsors＞

● ソニー・インタラクティブエンタテインメント（Sony Interactive Entertainment）

● 任天堂株式会社 （Nintendo Co., Ltd.）

● 株式会社Cygames（Cygames, Inc.） ＜Gold Sponsors＞

● Devolver Digital

● 株式会社集英社ゲームズ（SHUEISHA GAMES INC.）

● 株式会社ハピネット（HAPPINET CORPORATION）

● KOCCA(Korea Creative Content Agency)

● ポケットペア（Pocketpair, Inc.） ＜Silver Sponsors＞

● ID@Xbox

● 架け橋ゲームズ

● INTI CREATES

● ポノス株式会社

● Epic Games, Inc.

● グラビティゲームアライズ株式会社

● PlayEveryWare

● China indie Game Alliance

● Astrolabe Games

● Ukiyo Studios

● CRITICA REFLEX

● iGi indie Game incubator

● New Blood Interactive

● 株式会社アソビズム

● CE-Asia

● スパイク・チュンソフト

● Crossy Road

● IndieArk ＜Bronze Sponsors＞

● 大阪電気通信大学

● 集英社ゲームクリエイターズCAMP

● 小学館コロコロコミック編集部

● Grounding Inc.

● GYAAR Studio

● エクソーラ

● 株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア

● 株式会社ドリコム

● ABCアニメーション／KADOKAWA Game Linkage

● 株式会社シティコネクション

● INDIENOVA

● Coreblazer

企業からの出展は以下の通り。

・Graph

・Phoenixx

・Play,Doujin! BitSummit出張所

・ヨカゼ

・株式会社マーベラス

・アニプレックス

・ジー・モード

・Kwalee

・株式会社ヘキサドライブ

・株式会社アクワイア

・Lightning Games

・株式会社シー・シー・エム・シー

・京都コンピュータ学院

・有限会社ウルクスヘブン

・room6

・株式会社Preferred Networks

・ゲームスタジオ

・HYPER REAL

・株式会社アコードセブン

・Institute for Information Industry

・Gotcha Gotcha Games

・Kitfox Games

・Rainy Frog

・Audiokinetic K.K.

・ピーコック魔法瓶工業株式会社

・Toge Productions

・BEEP

・株式会社ニューロン・エイジ

・Red Bul Booth

・ラディアスリー株式会社

・ビサイド

・バーガースタジオ

・株式会社クロスプラススタジオ

・1st-impact co.,ltd.

・京都デザイン&テクノロジー専門学校

・Odencat株式会社

・トイジアム

・モリカトロン株式会社

・pangle

・わくわくゲームズ

・Wise Games

・SKOOTA GAMES

・大阪工業大学

・株式会社Indie-us Games

・KYO-CCE Lab

・Sokpop Collective