6·î8Æü¡¦9Æü³«ºÅ¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÊªÈÎ¾ðÊó¤¬¸ø³«¡¡¥¢¥È¥é¥¹ÃÎ¼±¤ò»î¤¹WEB¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤â³«ºÅ·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹¤Ï6·î8Æü¡¦9Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë½é¤ÎÂç·¿Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¾ðÊóÂè3ÃÆ¤ò²ò¶Ø¡£²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤ä»öÁ°´ë²è¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆ!¥¢¥È¥é¥¹¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é63¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸É÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹Àè¹ÔÈÎÇä¡Ë¤ä¡Ø¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡Ù¡¢¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡Ù¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥í¡¼¥É¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤Û¤«¿Íµ¤°Ëâ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥í¥¹¥È¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¡Ø¥¢¥È¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¡Ù¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢6·î1Æü20»þ¤«¤éWEB¤Ë¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥¹ÃÎ¼±¡×¤ò»î¤¹¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆ¡ª¥¢¥È¥é¥¹¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë4ÂòÌäÂê¤òÁ´50Ìä½ÐÂê¡£½ÐÂêÈÏ°Ï¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éº£Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤ÎºÇ¿·¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¾¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È(¡÷Atlus_jp)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¼«¿È¤ÎÅÀ¿ô¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú¤¨¤äÀµ²òÎ¨¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï6·î8Æü¡¦9Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é63¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸É÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹Àè¹ÔÈÎÇä¡Ë¤ä¡Ø¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡Ù¡¢¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡Ù¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥í¡¼¥É¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤Û¤«¿Íµ¤°Ëâ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥í¥¹¥È¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¡Ø¥¢¥È¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¡Ù¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È(¡÷Atlus_jp)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¼«¿È¤ÎÅÀ¿ô¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú¤¨¤äÀµ²òÎ¨¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï6·î8Æü¡¦9Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£