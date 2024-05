NHK Eテレにて毎週日曜午後5時より放送されている、待望のTVシリーズ第3期となる『響け!ユーフォニアム3』

『響け!ユーフォニアム3』に登場するキャラクターたちをデザインしたグッズが必ず当たる、セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」が販売されています☆

セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」

くじ販売期間:2024年5月24日11:00〜7月7日 23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込) ※初回購入時のみ送料がかかります

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた、武田綾乃先生原作の「響け!ユーフォニアム」シリーズ。

待望のTVシリーズ第3期となる『響け!ユーフォニアム3』が、NHK Eテレにて毎週日曜午後5時より放送されています。

TVアニメ『響け!ユーフォニアム3』の放送開始特別企画として、セガとのタイアップ企画を実施。

第1弾として、セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」が発売されています!

賞品には、マリンスタイルをイメージした、セガ限定描き下ろしイラストを使用したグッズもラインナップ。

「クッション」や「ぬいぐるみマスコット」「A3タペストリー」「ふわふわバッジ」など多彩なグッズが必ず当たります☆

A賞:クッション

種類:全1種

サイズ:約40×40cm

提供割合:2.6%

「黄前久美子」や「加藤葉月」たちをプリントした、A賞のクッション。

反面にはTVアニメ『響け!ユーフォニアム3』のロゴがプリントされています。

B賞:A3タペストリー

種類:全5種(黄前久美子、加藤葉月、川島緑輝、高坂麗奈、黒江真由)

サイズ:A3

提供割合:1%

北宇治高校吹奏楽部の3年生をプリントしたA3サイズのタペストリー。

マリンスタイルをイメージした涼しげなアートで、全5キャラクターが展開されます。

C賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全3種(黄前久美子、高坂麗奈、黒江真由 )

サイズ:約6.5×10cm

提供割合:3%

北宇治高校の制服を着た「黄前久美子」「高坂麗奈」「黒江真由」をデザインしたぬいぐるみマスコット。

ぱっちりとした瞳やほんのりピンク色に染まったほっぺがかわいいマスコットです☆

D賞:ハンドタオル

種類:全7種(黄前久美子、加藤葉月、川島緑輝、高坂麗奈、黒江真由、チューバくん、ユーフォくん)

サイズ:約30×30cm

提供割合:1.6%

普段使いしやすいハンドタオルのラインナップは、全部で7種類。

3年生の吹奏楽部部員のほか、マスコットキャラクター「チューバくん」と「ユーフォくん」柄が用意されています。

E賞:ふわふわバッジ

種類:全12種(黄前久美子 A・B、加藤葉月 A・B、川島緑輝 A・B、高坂麗奈 、A・B黒江真由 A・B、チューバくん、ユーフォくん)

サイズ:直径 約8cm

提供割合:2.85%

「黄前久美子」たち3年生部員2パターンのアートで展開される、ふわふわバッジ。

触り心地の良い素材で仕上げられたバッジは、「チューバくん」と「ユーフォくん」を含めた全12種類のラインナップです。

F賞:ステッカーセット

種類:全10種

サイズ:約8×8cm

提供割合:3.8%

TVアニメ『響け!ユーフォニアム3』のキャラクターやシルエットを落とし込んだステッカーセット。

3年生部員の単体アートや集合デザインなど全10種類が展開されています。

Wラッキー賞:キャスト直筆サイン入りA3タペストリー

種類:全5種

くじを引くごとに抽選で当たる「Wラッキー賞」

「Wラッキー賞」では、キャスト直筆サインが入ったA3タペストリーが数量限定で当たります!

※無くなり次第終了になります

北宇治高校吹奏楽部の3年生部員をデザインしたグッズが必ず当たるオンラインくじ。

2024年7月7日までの期間限定で販売されている、セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」の紹介でした☆

ラッキーくじやプライズグッズが登場!セガ TVアニメ「響け!ユーフォニアム3」タイアップ企画 ラッキーくじやプライズグッズが登場!セガ TVアニメ「響け!ユーフォニアム3」タイアップ企画 続きを見る

©武田綾乃・宝島社/『響け!』製作委員会2024

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリンスタイルをイメージした北宇治高校吹奏楽部の3年生!セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」 appeared first on Dtimes.