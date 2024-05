ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

そんな「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」では、6月9日「ドナルドダック」のスクリーンデビューの日を記念したプレゼントキャンペーンを開催!

また、スクリーンデビュー90周年アートがデザインされたベルメゾンオリジナルのトートバッグ、バケットハットの2アイテムも同日より販売されます。

ベルメゾン「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年5月24日(金)〜6月12日(水)23:59

応募方法:期間中に、ベルメゾンネットにてDFSの対象商品を1回の注文で3,900円以上(税込)購入。応募された方の中から抽選で合計69名にドナルドダックグッズをプレゼント

「ドナルドダック」は、1934年公開の『かしこいメンドリ』でスクリーンデビューして以来、ディズニー最多の出演作品数を誇り、世界中でこよなく愛され続けています。

そんな「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いして、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」ではプレゼントキャンペーンを開催!

今回のキャンペーンでは、期間中に、ベルメゾンネットにて「ディズニーファンタジーショップ」の対象商品を1回の注文で3,900円以上購入すると応募が可能。

応募された方の中から、抽選で合計69名に「ドナルドダック」グッズが当たります。

さらに、注文回数に応じて当選のチャンスがアップ!

A〜C賞の3つから好きな賞品に応募できます。

A賞:メルカドテープバッグ(ドナルドダック)

当選数:9名

テープを編んで仕上げた夏らしいデザインのかごバッグ。

「ドナルドダック」をイメージしたカラーリングがおしゃれなデザインです。

キャラクターを型押ししたチャームがアクセントになっています。

B賞:ミルク瓶のような形の保温保冷サーモボトル(ドナルドダック)

当選数:15名

「ドナルドダック」をデザインした、ミルク瓶のような形の保温保冷サーモボトル。

愛らしいフォルムとデザインが魅力のドリンクウェアです。

冷・温どちらの温度も保つ真空断熱二重構造で機能性も抜群☆

C賞:ふっくらウレタン入りのい草スリッパ(ドナルドダック&ヒューイ・デューイ・ルーイ)

当選数:45名

中敷きが「い草」で足もと爽やかな夏のスリッパです。

サングラスをかけた「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のデザインが魅力。

裸足ではいてもさらさらとべたつきがなく、汗をかいた時やお風呂上りも気持ちよく過ごせます。

ベルメゾン「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 限定グッズ

発売日:2024年5月24日(金)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

同日より、「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年限定グッズが2種類登場。

「ドナルドダック」デザインのプリントビッグトートバッグと、夏のお出かけにぴったりなバケットハットが販売されます。

プリントビッグトートバッグ「ドナルドダック」

価格:3,990円(税込)

カラー:1色(ドナルドダック&ファミリー)

スクリーンデビューの日を一緒にお祝いしている気分になれる、90周年特別アートを使用したトートバッグ。

しっかりした素材と大きさでお出かけにもぴったり。

持ち手のロゴデザインもポイントです。

刺繍バケットハット「ドナルドダック」

価格:3,990円(税込)

カラー:1色(ドナルドダック)

スクリーンデビュー90周年の特別アートを贅沢に刺繍したバケットハット。

落ち着いたネイビーカラーにゴールドカラーの刺繍で大人っぽいデザインに仕上げられています。

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したグッズがもらえるプレゼントキャンペーン。

2024年5月24日(金)から開催されている、ベルメゾン「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 プレゼントキャンペーンの紹介でした☆

© Disney

