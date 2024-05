TWICE ナヨン、タイトル曲「ABCD」音源の一部を公開！歌詞に注目

ソロカムバックするTWICEのナヨンが、タイトル曲「ABCD」の音源の一部を公開した。ナヨンは6月14日に2ndミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」を発売する。JYPエンターテインメントはタイムテーブル、トラックリスト、トレーラー、コンセプトフォトなどの予告コンテンツを順次公開し、ナヨンのニューアルバムに対する期待感を高めている。24日の午後1時には、公式チャンネルで新曲「ABCD」の音源の一部を初公開し、注目を集めた。

「Hey listen to me now」という叫びから始まる「ABCD」は、抜け出せないナヨンの魅力の中ヘリスナーたちを吸い寄せる。「A you're gonna B my babe Everytime you C me 落ちて Deeper deeper babe Hey listen to me now ABCD 繰り返し How to fall in love 教えてあげる」のように、アルファベットを活用した歌詞がポイントで、力のあるリズムにヒップホップ要素を加えた雰囲気が曲に対する好奇心を引き上げる。タイトル曲「ABCD」は「AからZまでが自分のタイプである相手に向かって、愛に対して1から10まで教えて誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスナンバーで、リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y. Park)が作詞を、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーPdoggが作曲、編曲を担当した。ナヨンは自身が持っている固有の魅力に大胆な試みを加えた新曲「ABCD」を通じて、2024年夏を輝かせる活躍を繰り広げ、音楽ファンを魅了する見通しだ。ナヨンは2022年6月に1stミニアルバム「IM NAYEON」とタイトル曲の「POP!」を発売し、“TWICEの初めてのソロ走者”として乗り出した。米「ビルボード200」で7位、韓国の様々な音楽配信サイトのリアルタイムチャートでトップの人気を博し、Forbes、NMEなど海外メディアの集中的な照明を受けながらソロアーティストとしての成功的な出発を知らせた。約2年ぶりにカムバックするナヨンは、ニューアルバムとタイトル曲「ABCD」で“K-POPソロクイーン”で、“サマークイーン”としての名声を固める予定だ。ナヨンの2ndミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」は、6月14日の午後1時(米東部時間基準午前0時)に正式発売される。