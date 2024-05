チョ・インソン、13年ぶりに大阪でファンミ―ティング開催へ！7月の来日を予告

先日6年ぶりとなる来日ファンミーティングを東京で開催し、成功裏に終了した韓国の国民的俳優チョ・インソンが、さらに多くのファンに会うべく、7月15日(月・祝)に追加公演となる「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING in OSAKA“Joyful Day with Zo In Sung”」をCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催することが決定した。

ドラマ「バリでの出来事」「その冬、風が吹く」「大丈夫、愛だ」など数々の作品に出演し、確かな演技力で韓国の国民的俳優としての地位を確立しているチョ・インソン。最近ではDisney+オリジナルシリーズ「ムービング」でのアクションシーンやラブストーリーが話題になったほか、日本でも7月13日に公開を控えている映画「密輸 1970」ではカリスマ密輸王を演じるなど、キャリアを重ねながら多彩な魅力を発揮し続けている。5月10日に開催された東京でのファンミーティングでは久しぶりに日本のファンと再会し、巧みな話術で会場に笑いを起こしながら、ゲームコーナーでは客席に降り、ファンたちとコミュニケーションを楽しんだ。さらに終演後に予定していたお見送り会は本人の以降により急遽ハイタッチ会に変更され、ファンを大切にするチョ・インソンならではの満足度の高いイベントとなった。そんな大好評だったイベントの追加公演として、2011年以来13年ぶりに大阪でファンミーティングを開催。今回はどんなイベントになるのか、早くも期待が高まっている。そして、今回も終演後には来場者全員を対象にハイタッチ会が開催されるとあり、注目を集めている。「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING in OSAKA “Joyful Day with Zo In Sung”」のチケットは本日(24日)よりファンクラブ既存会員向けにFC1次先行がスタート。5月29日(水)までにファンクラブに入会すると、31日(金)から行われるFC2次先行に申し込むことができる。

■公演概要

「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING in OSAKA “Joyful Day with Zo In Sung”」

2024年7月15日(月・祝)開場15時 / 開演16時

会場:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

チケット:全席指定12,000円(税込)



主催:株式会社フラウ・インターナショナル

協力:IOK COMPANY / チョ・インソン ジャパンオフィシャルファンクラブ



★来場者全員終演後ハイタッチ会あり



<チケットスケジュール>

・FC1次先行(抽選)

抽選申込期間:2024年5月24日(金)17:00〜5月28日(火)23:59

枚数制限:2枚まで(同行者もFC会員限定)

申込対象:2024年5月22日(水)時点でファンクラブ正会員の方



・FC2次先行(抽選)

抽選申込期間:2024年5月31日(金)17:00〜6月4日(火)23:59

枚数制限:4枚まで(同行者はFC非会員可)

申込対象:2024年5月29日(水)までにファンクラブに入会された(決済完了した正会員)方



・プレイガイド先行(抽選)

抽選申込期間:2024年6月7日(金)17:00〜6月11日(火)23:59

枚数制限:1申込4枚まで



