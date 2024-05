5月24日 発表

講談社は5月24日、ワニブックスの全株式取得に関するお知らせを公開した。

ワニブックスは、お笑い芸人コンビ・麒麟の田村裕さんによる「ホームレス中学生」や、乃木坂46・田村真佑さんの1st写真集「恋に落ちた瞬間」など、俳優・タレントの書籍や写真集を数多く手がける出版社。本日5月24日に公開された講談社のお知らせによると、株式譲渡契約について基本合意に達したためワニブックスの全株式を取得し、完全子会社化したとのこと。

今回の決定により、市場の活性化に大いに寄与するとともに、出版流通の諸課題への対応にも協同して取り組んでいくとしている。

□「株式会社 ワニブックスの全株式取得に関するお知らせ」のページ

COPYRIGHT (C) 2024 KODANSHA LTD.ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.