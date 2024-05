6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)と、7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の追加対戦カード発表会見が24日に都内で行われ、『超RIZIN.3』で斎藤裕vs.久保優太、所英男vs.ヒロヤ、芦澤竜誠vs.皇治、鈴木博昭vs.YA-MANの4試合が発表された。ヒロヤと対戦する所英男は会見中盤に突如、「負けたら引退します」と宣言した。

丸刈り頭の所は、どこか少し神妙な面持ちで登場。「超RIZIN3という大きな大会に出させていただき、ありがとうございます」と感謝を口にした。その後の質疑応答で対戦相手の印象を語ったあと、「さっき言い忘れましたけど、負けたら引退します」と宣言。この発言を受けてヒロヤは「そうですね…」とした上で、「でもやることは変わらない。その思いもすべて受け止めて胸を借りる」と決意した。会見後の囲み取材で榊原信行CEOは所の決意表明を事前に聞いていたことを明らかにした上で、「本人の中で毎回実力を測定して、もうここで敵わなかったからっていうのが自分自身の中で納得する。結果として負ければ引退というのが彼の答えかな」と所の心中を察した。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード【追加カード】梅野源治 vs. 魚井フルスイング【既報カード】・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ●7・28『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦決定カード【追加カード】・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・フライ級所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級皇治 vs. 芦澤竜誠・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN【既報カード】・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠