◆丸山礼&八村倫太郎「ブランチ」メンバーに負けないこと

【モデルプレス=2024/05/24】タレントの丸山礼、ダンスボーカルグループ・WATWING(ワトウィン)の八村倫太郎がこのほど、都内で行われたTBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』(毎週土曜午前9時30分〜)新レギュラー取材会に出席。丸山がWATWINGのライブで感じた八村のギャップについて語った。4月から同番組の新レギュラーとなった2人。「ブランチ」メンバーに絶対に負けないことを聞かれると、丸山は「頭の回転」「モノマネをやり切る覚悟」と答えた。

◆丸山礼、八村倫太郎のギャップ明かす

◆丸山礼&八村倫太郎「ブランチ」新メンバーとしての意気込み

一方で八村は「声のでかさと体のでかさ。でかさで!」と回答。すると妙な空気が流れ「俺、変なこと言った?」と困惑しつつ、丸山から「ヤバイって。バカだと思われる!英語とか、ダンスとか言ってよ!」とツッコミが入った。これを受け、八村は「ダンスでいきましょう!」と答えを変更。丸山は「ブランチ」メンバーの藤森慎吾やスタッフと、2月に武道館で行われたWATWING初の武道館ライブ「WATWING Let’s get on the beat Tour Special Edition in 武道館」を訪れたようで、「すっごい楽しくて、見せてる顔が違う。『ブランチ』のときは無邪気で、ライブのときはマイクパフォーマンスがすごくて」とライブ時の八村のモノマネをしながら、八村のギャップを明かした。最後に、八村は「すでに観てる人たちが自然と笑顔になるすごく温かい番組ですが、自分が入ることによって違う味が出たら良いなと思っていますし、そのために呼ばれたとも思っているので、求められていることと自分がしたいことを十二分に発揮して、自分が感じていた以上に温かい番組に出来るよう貢献したい」と意気込み。丸山は「生放送で顔の寄りも多いので、顔に炎症を作らない。そしてネットにも炎上を作らない」とユーモア溢れるコメントをし、「『ブランチ』の礼ちゃんって世間の皆さんに認識してもらえるようになれたら嬉しいです。ぜひ毎週楽しみにしていただけたらと思います」と視聴者へメッセージを残した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】