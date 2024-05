◆ジェニーが来日 原宿や浅草に降臨

【モデルプレス=2024/05/24】BLACKPINK(ブラックピンク)のジェニー(JENNIE)が23日、来日中のオフショットを自身のInstagramにて公開。映画『キル・ビル』のロケ地を訪れた姿が話題を呼んでいる。アイウェアブランド「GENTLE MONSTER」と自身のコラボ―レーションプロジェクト「Jentle Salon」のポップアップストアを訪れるため、先日来日したジェニー。日本では原宿でショッピングを楽しんだり、浅草・浅草寺や「チームラボ」のインスタレーションを満喫したりしたよう。

◆「キル・ビル」の世界観を満喫 過去にコスプレも

さらにジェニーは、ハリウッドセレブたちも御用達の都内のレストラン「権八」でのショットも公開。「権八」はクエンティン・タランティーノ監督の映画『キル・ビル』で、戦闘シーンのモデルになったことで知られている。ジェニーは2021年のハロウィーンに、本作で栗山千明が演じたGOGO夕張のコスプレを披露したことも。日本風の制服スタイルにおかっぱの黒髪ロングヘア姿がSNS上で話題になった。今回の投稿には、同映画にインスパイアされたSZA(シザ)のヒット曲「Kill Bill」の一節「If you know you know」とキャプションを付けている。以前からファン心を明かしていた「キル・ビル」の世界観に浸ったショットに、「夕張のコスプレを思い出した!」「ジェニーはキル・ビルの雰囲気がぴったり」「映画に出てほしい!」など反響が多数寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】