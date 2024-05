「100封筒チャレンジ」をご存知ですか? 100枚の封筒を用意して、楽しみながらできる貯金テクで、SNSを中心に海外で話題になっています。

↑封筒で貯金してみない?

100封筒チャレンジは、100枚の封筒を用意して、そこに「1」から「100」まで数字を書きます。そして、「1」の封筒には1ドル、「20」の封筒には20ドルという具合に、封筒の数字と同じだけのお金を毎日入れていきます。こうして100枚の封筒全部にお金を入れられれば、5050ドルが貯まるという方法なのです。

単純明快なやり方で、ゲーム要素もあり、楽しみながらできるとSNSで話題に上がっています。毎日必ず、どれかの封筒にお金を入れるようにすれば、たった100日でそれなりの金額が貯まるわけです。

この方法は、日本円でも同じようにできそう。「1」の封筒には1円、「10」の封筒には10円を入れていけば、100日間で5050円が貯まりますから、ちょっとしたお小遣いになりますね。もっとお金を貯めたいなら、それぞれ10倍にして、「1」の封筒には10円、「10」の封筒には100円、「100」の封筒には1000円を入れていけば、100日後には5万500円にもなります。

また、「封筒チャレンジ」とネーミングされていますが、実際は封筒よりも、透明のカードホルダーなど中身が見える物を使うほうがおすすめ。こうすれば、空のカードホルダーとお金が入ったカードホルダーが一目瞭然で、お金が貯まっていく様子がわかり、モチベーションが上がりそうです。

ただし、100封筒チャレンジは、たくさんの現金が必要になる貯金方法なので、普段の買い物をキャッシュレスで行っている人にとっては、ちょっと面倒と感じるかもしれません。でも現金派の方なら、お財布に入っている小銭を利用して、このチャレンジに挑戦してもいいですね。

