【東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2016) オルソVer.】10月下旬 発売予定6月中旬 受注開始予定価格未定

東宝は映画「シン・ゴジラ:オルソ」より、「東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2016) オルソVer.」を10月下旬に「ゴジラ・ストア」にて販売する。価格は未定。

本製品は2016年に公開した映画「シン・ゴジラ」のモノクロ版で2023年に公開した「シン・ゴジラ:オルソ」で登場した「ゴジラ」の第4形態をソフビで再現したもの。原型制作は酒井ゆうじ氏が手掛け、キャスト原型をワックスに変換したマスター金型から成型されたもののみを使用しているという。

「ゴジラ・ストア」限定版では発光ギミックを内蔵。背びれや尻尾が発光し、劇中描写に近い立ち姿を楽しめる。彩色もモノクロで行われており、緻密な造形と色彩美を堪能できる。サイズは頭頂部までで約29センチ、尻尾までで約43センチ。

なお本製品について、YouTube「ゴジラチャンネル」にて「#ゴジ活はじめました」として5月26日14時から紹介予定。同番組ではこの他にも6月発売予定の「ゴジラ・ストア」限定「ムービーモンスター」シリーズ最新作や雑貨、映画「ゴジラ-1.0」公式記録本「THE RECORD OF G-1.0」の特集などを配信する。

【【第1回】#ゴジ活はじめました 5/26(日)】

