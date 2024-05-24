µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÉÔ»²²Ã¤Ø¡¡»³ËÜ¾»Ë®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÀ¸À
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê22¡Ë¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£24Æü¤ËÆüËÜ¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾·½¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¸½¾õ¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸¶Â§23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¹ñºÝ»î¹ç´ü´Ö³°¤Î¤¿¤á¶¨²ñ¤Î¾·½¸¤Ë¶¯À©ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢³ÆÁª¼ê¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê22¡Ë¡á¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡á¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤ÇÉÔ»²²Ã¤Î¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÈÎëÌÚ¤Ï24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ëÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£