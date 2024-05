ポール・キム、初の単独日本ファンコンサートを開催！J-POPのカバーメドレーも披露

ポール・キムが今月17日、YAMANO HALLにて「2024 Paul Kim Fan Concert In ToKyo 〜Sweet Spring〜」を開催した。舞台が暗転するとともにポール・キムが登場すると、会場中に大歓声が。代表曲の「RAIN」で幕を開け、続けて「Traffic Light」を披露し、伸びやかな声でその実力を証明した。ミニトークコーナーでは、ポール・キムが別府に留学していたエピソードを披露すると会場中に驚きの声があがり、思わず別府の方言が出てしまう場面も見受けられた。また、ファンからの質問に答えるQ&Aコーナーでは「朝一番に声が出ない」というファンの悩みに対し、発声方法の熱血指導を行ったり、テンションを上げるために何を聞くかという問いに対し「aespaの新曲を聞いてテンションをあげる」と意外な一面を見せながらもファン達の質問に回答した。

ライブ中盤には留学時代に聴いていた曲だという「Good bye days」「世界に一つだけの花」「恋」「桜色舞うこころ」の日本カバーメドレーを披露し、日本公演だけのスペシャルなステージでファン達を喜ばせた。歌教室のコーナーでは「Every Day,Every Moment」の一部分と曲中の掛け声を伝授し、ポール・キムとPaul in Love(ポール・キムのファン)が織りなす大合唱で会場が一体となった。ライブ終盤には大人気曲「Me After You」、今話題の韓国ドラマ「涙の女王」のOST(挿入歌)である「Can't Get Over You」、最後に「So Long」を情熱的に歌い上げ舞台を終えると、客席からはアンコールの歓声が。愛する人へ想いを綴った「Love Letter」を歌い、アンコールに応えた。ポールキムは最後にPaul in Loveが用意した「私たちは、ポールキムが好きです。いえ、愛しています」と書かれたスローガンを見ながら「日本のファンにまた会いに来ます」とメッセージを残して、ポールキム自身日本“初”の単独公演は幕を閉じた。