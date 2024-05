富士急ハイランドにある、日本唯一の『きかんしゃトーマス』屋外テーマパーク「トーマスランド」

「トーマスランド」に、日本初となるNewルックデザインを使用したアトラクションやレストラン、新しいモニュメントなどが登場し、さらに楽しくパワーアップします☆

富士急ハイランドにある『きかんしゃトーマス』の屋外テーマパーク「トーマスランド」がパワーアップ!

日本初となるNewルックデザインを使用したアトラクションやレストラン、新しいモニュメントなどが登場します。

1番の目玉となるのが、2022年にフルリニューアルされたNewルックの「トーマス」たちに会える、2つの新アトラクション。

「トーマス」たちに乗って軽快なBGMに合わせてクルクル回転する「トーマスとダンシングパーティー」と、ちょっぴりスリリングで爽快な川下りを楽しめる「トーマスのバブリースプラッシュ」が登場します。

また「トーマス」となかまたちをテーマにしたオリジナルメニューが大人気の「トーマスレストラン」では、作中に登場するバルーンアーチが目を惹く、カラフルで華やかに彩られた「バースデープラン専用シート」を新設。

さらに、パーク中央には「トーマス」と日本出身のキャラクター「カナ」の大きく迫力満点なモニュメントが新登場します!

Newルックデザインを使用した2つのアトラクションが日本初登場

2022年にフルリニューアルされたNewルックの「トーマス」たちに会える、2つのアトラクションが日本初登場!

「カナ」「ブルーノ」「サンディー」「カーリー」などの新キャラクターも加わり、テレビアニメ新シリーズの世界に入り込んだかのような体験ができます。

トーマスとダンシングパーティー

料金:1回500円 ※フリーパス利用可

定員:1台あたり2名

利用基準:なし ※未就学のお子さんは中学生以上が要同伴

みんなで一緒に手拍子をしながら盛り上げる「トーマスとダンシングパーティー」

「トーマス」「ニア」「ブルーノ」に乗って、みんなで楽しむことができるアトラクションです。

ノリノリのBGMに合わせて、ティドマス機関庫のまわりをクルクル周回しながら『きかんしゃトーマス』に登場するたくさんのなかまたちに会えます。

トーマスのバブリースプラッシュ

料金:1回500円 ※フリーパス利用可

定員:1台あたり4名

利用基準:なし ※未就学のお子さんは中学生以上が要同伴

「トーマス」たちをモチーフにしたボートに乗って、ちょっぴりスリリングな川下りが楽しめる「トーマスのバブリースプラッシュ」

川のそばでは、パシャパシャ水あそびをする「トーマス」たちや、モコモコ泡あそびをする「サンディー」と「カーリー」に会うことができます。

コース中盤では滑り台を上って勢いよくスプラッシュする、爽快なボートの冒険が楽しめるアトラクションです!

トーマスレストランがリニューアル

「トーマス」やなかまたちをテーマにしたオリジナルメニューが大人気のトーマスランドのメインレストラン「トーマスレストラン」がリニューアル!

リニューアルされた店内中央には、作中に登場する大きなバルーンアーチが目を惹く、カラフルで華やかに彩られたバースデープラン専用シートが登場します。

『バースデープラン』を利用すると、レストラン全体でお子さんのバースデーを祝福。

お誕生日を盛り上げる、特別なパーティーを演出してくれます。

※バースデーシートは『バースデープラン』を予約されたゲストのみ利用可能です

新モニュメントが登場

料金:無料

「トーマス」と、日本出身のキャラクター「カナ」のモニュメントが新たに登場します。

大きくて迫力満点のモニュメントは、記念撮影にもおすすめ。

「トーマス」と「カナ」が話しかけてきたり、元気いっぱいな「トーマス」たちをより一層楽しめる仕掛けが満載です☆

トーマスランドのロゴマークも刷新

トーマスランドのロゴマークもNewルックデザインを使用したものにリニューアル!

今後、新しいロゴマークを使用したオリジナルグッズなども多数展開される予定です。

「みんなでツイスト・うきうきクルーズ 今までありがとうキャンペーン」を開催

開催期間:2024年5月25日(土)〜6月9日(日)

対象アトラクション:みんなでツイスト・うきうきクルーズ

リニューアルに伴い営業終了となる「みんなでツイスト」と「うきうきクルーズ」

約25年にわたり多くのゲストに親しまれた2つのアトラクションに感謝を込めて、最後を飾るフィナーレキャンペーンが開催されます。

期間中「みんなでツイスト」と「うきうきクルーズ」に乗車された小学生以下のゲスト1名につき1枚、「特別記念乗車証」をプレゼント。

乗車証をリニューアルオープン後に持参することで、新アトラクションに無料で体験乗車できます。

※乗車証は無くなり次第、配布終了となります

※同伴の方はフリーパスまたは利用料金が必要です

アニメで人気のNewルックデザインを使用した2つの新アトラクションが日本初登場。

新アトラクションやレストランがリニューアルされる、富士急ハイランド「トーマスランド」の紹介でした☆

