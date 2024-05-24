　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44698.56　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42153.35　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42035.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41023.11　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40010.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39823.30　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39608.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39481.12　　均衡表雲上限(日足)
39314.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38998.67　　13週移動平均線
38861.74　　6日移動平均線
38856.21　　均衡表転換線(週足)
38804.89　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38792.23　　75日移動平均線
38760.94　　均衡表転換線(日足)

38646.11　　★日経平均株価24日終値

38396.17　　均衡表雲下限(日足)
38295.69　　25日移動平均線
38085.11　　均衡表基準線(日足)
37986.45　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37786.48　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37277.28　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37062.93　　26週移動平均線
36974.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36768.07　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35962.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35140.33　　200日移動平均線
34517.71　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31972.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29427.29　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　54.64(前日62.65)
ST.Slow(9日)　　59.73(前日66.17)

ST.Fast(13週)　 41.82(前日45.32)
ST.Slow(13週)　 41.72(前日42.89)

［2024年5月24日］

株探ニュース