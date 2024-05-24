

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44698.56 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42153.35 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42035.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41023.11 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40010.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39823.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39608.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39481.12 均衡表雲上限(日足)

39314.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38998.67 13週移動平均線

38861.74 6日移動平均線

38856.21 均衡表転換線(週足)

38804.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38792.23 75日移動平均線

38760.94 均衡表転換線(日足)



38646.11 ★日経平均株価24日終値



38396.17 均衡表雲下限(日足)

38295.69 25日移動平均線

38085.11 均衡表基準線(日足)

37986.45 ボリンジャー:-1σ(13週)

37786.48 ボリンジャー:-1σ(25日)

37277.28 ボリンジャー:-2σ(25日)

37062.93 26週移動平均線

36974.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

36768.07 ボリンジャー:-3σ(25日)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35962.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

35140.33 200日移動平均線

34517.71 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31972.50 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29427.29 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 54.64(前日62.65)

ST.Slow(9日) 59.73(前日66.17)



ST.Fast(13週) 41.82(前日45.32)

ST.Slow(13週) 41.72(前日42.89)



［2024年5月24日］



株探ニュース

