元DAY6のJAEことeaJ、9月の来日公演が決定！スペシャルな特典も

韓国系アメリカ人のミュージシャン、シンガー、ソングライター、作曲家、Jae Parkによるソロ・プロジェクトeaJ(イージュ)の来日公演が決定した。アルゼンチンで生まれ、カリフォルニア州セリトスで育った彼は、韓国のロックバンドDAY6の元ボーカリスト兼リード・ギタリストJAEとして2021年まで活動。eaJとしては2020年より活動をスタートし、自身のYouTubeチャンネルとSoundcloudで何百万回という再生回数を記録。また、MAX、Rich Brian、keshi、Seori、DPR Liveなどの錚々たるアーティストとのコラボレーションでも大きな話題を呼んだ。

2022年にリリースした「Car Crash」では、100 Thievesと共同で制作された公式ミュージックビデオがわずか3日間でYouTube再生数100万回以上、Spotify350万ストリーミングを記録。そしてワールド・ツアーでは100を超える公演で全てチケット・ソールドアウトという快挙を達成し、ソロ・アーティストとしての確固たる地位を築き上げている。そんなK-POP界から世界的なスターへと華麗なる転身を遂げようとしているeaJが、今年9月11日に待望の初来日公演を開催することが決定。2024年に入ってからも精力的なリリースを続ける彼の最新ステージに注目が集まる。

■公演概要

「when the rain stopped following me tour」

2024年9月11日(水)開場18時 / 開演19時

会場:duo MUSIC EXCHANGE



<チケット料金>

●VIPスタンディング:15,000円

※VIPスタンディングの販売はキョードー東京オンラインのみ



●スタンディング:7,500円

※入場時ドリンク別途必要

※入場整理番号付

※未就学児(6歳未満)入場不可

※公式チケット販売事業者以外の転売サイト等でご購入されたチケットに関しましては、入場の保障や、電子チケットへの振替等は対応致しません。

※会場への入場にはチケットが必要となり、購入履歴等での入場はできません。

※VIPスタンディング・チケットには公演入場料金が含まれています。



<特典>

・eaJ本人とのミート&グリート(サインはお断り致します)

・プロのカメラマンによるeaJ本人と一緒に記念(写真)撮影

・18時開場時の優先入場



※特典の「本人とのミート&グリート」および「本人との記念(写真)撮影」は公演当日開場時間前の夕方に実施予定です。お時間に余裕のある方がご購入ください。

※場内は「VIPスタンディング・チケット」と「スタンディング・チケット」のエリア分けは行いません。整理番号順のご入場となります。ご注意ください。



主催・招聘・企画制作:KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA



<チケット販売スケジュール>

プレイガイド先行(先着):5月24日(金)正午12時〜6月21日(金)23時59分

チケット一般発売日(先着):6月22日(土)10時〜



購入はこちらから