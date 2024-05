六本木・けやき坂通りにエンポリオ アルマーニ 六本木ヒルズ店がオープン。関東エリアでは初の最新コンセプトを採用

東京・六本木のけやき坂通りにエンポリオ アルマーニ 六本木ヒルズ店がオープンします。2フロア構成、総面積470平方メートルの店内には、メンズ・ウィメンズの限定品を含む最新コレクションがそろいます。Courtesy of GIORGIO ARMANI関東エリアでは初の最新コンセプトが採用されたエンポリオ アルマーニ 六本木ヒルズ店。透かしファサードにあしらわれたブランドのダイナミックなスピリットを象徴するイーグルロゴが訪れるゲストをお迎えします。イーグルに導かれて店内に入ると、そこには視線を誘うブラウン、グレージュ、アイボリーの暖かみある配色でデザインされたモダンな店内が広がり、訪れる人々を優しく包み込む心地よい空間になっています。

Courtesy of GIORGIO ARMANI壁面に設えられた曲線が美しい什器が全体の雰囲気をやわらげ、 “グレージュ”カラーのタイルが、ブランドが追い求め続けるオーセンティシティを表現するアイテムの魅力をより一層引き立てます。Courtesy of GIORGIO ARMANI1 階のウィメンズフロアでは、ランウェイに登場したコレクションルックが店内を華やかに彩ります。また、エンポリオ アルマーニのアイコニックなバッグをはじめ、ウエア、シューズ、サングラスなどがバリエーション豊富にそろいます。さらに奥の螺旋階段を抜けると、真正面の大きな窓から店内に差し込む陽で一層解放感を増した贅沢なメンズフロアが広がります。ファッション小物の他、スーツ、ランウェイルックなどの最新アイテムがラインアップされ、様々なオケージョンに添ったスタイルを提案しています。Courtesy of GIORGIO ARMANI曲線が生み出す優雅さと木の柔らかさの融合が美しい1Fと2Fをつなぐ階段を上がった2階にはメンズフロアが広がります。Courtesy of GIORGIO ARMANIまた、オープンを記念した六本木ヒルズ店限定アイテムも多数登場します。ウィメンズからは、FOR ROPPONGIが刻印された日本限定カラーのバケットバッグをはじめ計12アイテムをご用意。日本限定バッグは、初夏にぴったりなパステルブルーとラムレザーの柔らかなフォルムが、これからの季節にふさわしい軽やかなスタイルを演出します。メンズからは、ウィメンズ同様、FOR ROPPONGIが刻印された日本限定バッグや、上質なレザージャケット、そしてこれからの季節に便利な爽やかな白スーツ、オフの日に活用できるTシャツなど、オンオフ問わず活躍する幅広いアイテムから、計13アイテムが登場します。Courtesy of GIORGIO ARMANI日本限定カラー、FOR ROPPONGIの刻印入りバッグ価格:9万200円(税込)サイズ:W26cm×H13cm×D6.5cm店舗名称:エンポリオ アルマーニ 六本木ヒルズ店住所:106-0032 東京都港区六本木6丁目12-1 六本木けやき坂通り1F/2F営業時間:12:00〜20:00(※金土・祝前日〜21:00)電話番号:03-5775-3123エンポリオ アルマーニ1981 年にイタリア、ミラノで誕生したブランド。デザイナーはジョルジオ・アルマーニ。着心地と自由な発想を大切にしながら、都会的で洗練されたアイテムの数々を提案しています。イタリア語でエンポリオとは「あらゆるものが手に入る大きな市場」という意味。その名のとおり、エンポリオ アルマーニではメンズ、ウィメンズの洋服、小物はもちろん、時計や香水、アンダーウエア、スポーツウエアなど幅広いアイテムを展開しています。お問い合わせ:ジョルジオ アルマーニ ジャパン03-6274-7070