台湾包囲演習は「権力奪取能力」の検証 中国軍
【AFP＝時事】中国は24日、台湾を包囲する形で前日から行っている軍事演習は、台湾に対する軍の権力奪取能力を検証するためのものだと述べた。
中国軍は23日朝、台湾の空海域を艦艇および軍用機で包囲し、軍事演習「連合利剣（Joint Sword）2024A」を開始。2日間の演習について、中国軍東部戦区は「権力奪取、攻撃、主要地域の占領能力を検証する合同演習だ」と説明した。
中国は就任したばかりの台湾の頼清徳（Lai Ching-te）総統を「危険な分離主義者」と呼び、その就任演説を「独立の告白」だと非難している。
中国軍は今回の訓練について「『台湾独立』勢力の分離主義的行為に対する強力な懲らしめ」とすると述べている。
【翻訳編集】AFPBB News
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中国軍は23日朝、台湾の空海域を艦艇および軍用機で包囲し、軍事演習「連合利剣（Joint Sword）2024A」を開始。2日間の演習について、中国軍東部戦区は「権力奪取、攻撃、主要地域の占領能力を検証する合同演習だ」と説明した。
中国は就任したばかりの台湾の頼清徳（Lai Ching-te）総統を「危険な分離主義者」と呼び、その就任演説を「独立の告白」だと非難している。
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【翻訳編集】AFPBB News
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